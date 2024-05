Les Français font de plus en plus de vélo, mais avouent ne pas vraiment savoir en faire

Le Ministère délégué chargé des Transports, en partenariat avec la Délégation interministérielle à la Sécurité routière, a publié les résultats de la première enquête nationale sur l’usage du vélo en 2023. Cette étude, réalisée par l'institut CSA apporte un éclairage inédit sur la pratique du vélo en France. Selon cette enquête, menée auprès de 12 576 répondants âgés de 11 à 85 ans, près de 40 % des Français utilisent leur vélo au moins une fois par mois. À titre de comparaison, 59 % des Allemands pratiquent régulièrement le vélo. En France, 25 % des personnes interrogées déclarent faire du vélo au moins une fois par semaine, avec une différence notable entre les sexes : 31 % chez les hommes contre 19 % chez les femmes. La comparaison avec l’Allemagne a du sens, dans la mesure où il s’agit du plus gros marché européen concernant les vélos.

Disparités régionales et sociodémographiques

Les résultats montrent peu de variations régionales, avec les Pays de la Loire en tête (31 % de cyclistes réguliers). La pratique est plus fréquente dans les centres urbains (>30 %) comparé aux banlieues et zones rurales (<26 %). L'enquête souligne également une corrélation entre la pratique du vélo et l’âge ainsi que le revenu : 34 % des 11-34 ans utilisent régulièrement leur vélo, contre 14% des 65-85 ans, et la pratique tend à augmenter avec le revenu du foyer. Évidemment, la démocratisation du VAE a permis à la tranche d’âge représentant les personnes plus âgées de se lancer dans le vélo. Mais une étude dont nous avions parlé sur le site expliquait que ces personnes étaient également les plus sévèrement touchées en cas d’accident.

Compétences et sécurité : l’après COVID a brusqué le passage au vélo

Bien que 93 % des Français déclarent savoir faire du vélo, 28 % reconnaissent une faible maîtrise. Par ailleurs, 37 % des cyclistes ne portent jamais de casque, soulevant des préoccupations en matière de sécurité, bien que la tête ne soit pas la partie la plus touchée en cas de chute. Cette faible maitrise s’explique par le passage forcé après COVID dans le grand bain du vélo : d’un côté le flux de cyclistes a rapidement et intensément augmenté, de l’autre, les personnes n’ont pas pris le temps d’acquérir quelques bases et repères dans des conditions plus faciles. S’en est suivi une intensification des moyens pour le déploiement du vélo, à coup de pistes cyclables et de subventions. Côté équipement, enfin, les ménages français possèdent en moyenne 0,5 vélo par personne, loin derrière les Pays-Bas avec 1,3 vélo par habitant. 47 % des foyers français possèdent au moins un vélo, et 8 % sont équipés de vélos à assistance électrique. C’est moins que l’actualité ne laisse paraître.