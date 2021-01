Les pneus cloutés, l'arme ultime sur la route en hiver

Avec un hiver 2020/2021 fortement neigeux, il arrive que certains automobilistes se retrouvent en grande difficulté sur la route malgré la présence de quatre pneus neige, qui deviendront, on le rappelle, obligatoires dans certaines régions à partir de novembre 2021 sur la période hivernale. Une trop grande couche de neige ou bien la présence de verglas amène parfois les meilleurs pneus hiver "classiques" à leur limite.

Les marquages des pneus hiver

Il existe deux indicateurs principaux sur le flanc de vos pneus hiver : "M+S" pour (Mud and Snow), et 3PMSF (3 Peak mountain snow flake). Le premier n'est pas soumis à des tests et une règlementation. Le fabricant du pneu peut ainsi l'appliquer librement s'il estime que son pneumatique dispose de capacités spécifiques sur la boue ou la neige. Le second, en revanche, est soumis à règlementation et à des tests officiels européens. Il permet d'avoir une vraie indication sur les capacités d'un pneu sur la neige. Un pneu qui est 3PMSF est ainsi quasiment toujours M+S, mais l'inverse n'est pas vrai.

Le problème, c'est que le label 3PMSF ne donne aucune certitude sur l'adhérence sur glace, et sur la tenue de route en virage et lors de forts freinages sur neige. Il permet simplement d'être sûr qu'un tel pneu a des prédispositions sur neige légère et sol humide : ses capacités doivent être au moins 25 % supérieures par rapport au pneu de référence pour avoir droit au label.

Les conditions du test ISO sont les suivantes : La couche de neige (avec une couche de fond d'au moins 3 cm et une couche supérieure en "poudreuse" d'environ 2 cm), une température de l'air à 1 mètre du sol située en -2 et -15 ° et une température de neige à 1 cm de profondeur située entre 4 et -15 °. L'un des seuls critères concernant la route est l'inclinaison maximale de 2°. Ces tests ne montrent pas l'aptitude du pneu 3PMSF en courbe, en freinage puissant ou sur glace.

Le pneu clouté, une solution contraignante

Les pneus cloutés étaient plus répandus il y a une quarantaine d'années qu'aujourd'hui. Et à l'époque, la législation était bien plus légère, et la demande plus soutenue. Ce qui fait les automobilistes avait un ensemble parfait pour les conditions très rudes : des pointes imposantes, des voitures légères, des pneus fins. De quoi "grimper aux arbres" en hiver ! Aujourd'hui, la règlementation sur les pneus cloutés est plus sévère. Mais contrairement à la croyance populaire : non, ils ne sont pas interdits sur les voitures particulières.

Ainsi, pour ceux qui roulent en montagne ou dans des zones régulièrement touchées par la neige et le verglas sur la période hivernale, ils peuvent être intéressants. Redoutables sur la glace, ces pneus sont constitués de petites pointes métalliques logées dans la bande de roulement. A la différence des pneus hiver à lamelles, les pneus cloutés sont aussi dits "à crampons" et ont un bande de roulement bien différente de celle d'un pneu classique.

Très répandus dans le Nord de l'Europe (en Laponie, ils sont même omniprésents et presque indispensables), ces pneus sont confidentiels en France. Résultat du changement climatique oblige, la limite pluie/neige prend de la hauteur depuis des décennies, et la glace se fait plus rare. Mais il est bon de savoir que l'on dispose d'une solution, notamment pour ceux qui vivent dans les villes et villages d'altitude.

Problème : puisque la demande est devenue quasiment nulle en France, les distributeurs de ces pneus se font rares. En dehors de Michelin (Ice), Nokian (Hakkapeliitta) ou GoodYear (Ice Artic), l'offre est faible. Il faut alors parfois aller chercher sur les sites de nos voisins allemands ou scandinaves pour pouvoir en trouver...

Enfin, sachez que le pneu clouté est bruyant, particulièrement inadapté dès que la neige et la glace fondent, et il engendre une légère hausse de la consommation de carburant.

Transformer des pneus classiques en pneus cloutés

Il existe une solution intermédiaire intéressante sur le papier : le cloutage du pneu, avec des pointes amovibles. Mais attention : alors que les manufacturiers sont capables de combiner les avantages d'un pneu hiver à lamelles avec des clous/crampons, il ne faut pas clouter un pneu hiver soi même. Pour la simple et bonne raison que la pointe métallique ne tiendra pas dans le pneu, à la gomme trop souple.

Il faut donc partir sur un pneu à la gomme dure, si possible avec un indice de charge élevé, et avec une gomme disposant d'une profondeur suffisante. "Cramponner" ou clouter des pneus est une pratique peu répandue en Europe de l'Ouest, mais bien plus commune dans les pays froids, ou encore au Canada.

Un pneu clouté en usine par un fabricant spécialisé dispose souvent d'un petit "coussin" qui amorti le choc entre le clou et la route, et permet de limiter le bruit, l'usure du clou et la perte d'adhérence sur bitume. Un clou installé par un tiers n'a pas forcément cette spécificité...

Enfin, sachez qu'en cas d'accident, si vos pneus ont été cloutés après l'achat, il se peut que votre assureur se retourne contre vous, puisque le pneu sera probablement jugé non conforme. Une conversion qu'il vaut donc mieux réserver à un usage loisir (sur terrain privé) ou bien très local, en montagne.

La règlementation des pneus cloutés

La période

L'utilisation des pneumatiques à crampons est autorisée du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars de l'année suivante.

La visibilité

Le conducteur d'un véhicule équipé de pneus cloutés doit obligatoirement appliquer un macaron spécifique à l'arrière gauche de son véhicule. Il faut rappeler qu'un pneu clouté peut parfois perdre une pointe métallique avec l'usure, qui pourrait se retrouver projeté sur l'avant du véhicule roulant derrière.

La vitesse

Les véhicules particuliers ou les VUL (véhicules utilitaires légers) qui roulent avec des pneus cloutés ne doivent pas dépasser les 90 km/h. En clair, le pneu clouté est adapté au réseau secondaire. Mais ces derniers sont de toute façon prioritaires pour le déneigement et le salage, donc...