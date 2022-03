Les promos printanières d’Audi Occasion :Plus

Depuis plus d’une année que sévit le manque de voitures d’occasion disponibles à la vente, les réseaux occasion des constructeurs avaient signé une sorte de trêve, mettant un terme aux périodes promotionnelles qui rythmaient habituellement l’année. Les hostilités sont toutefois en train de reprendre, comme l’annonce les deux promotions en cours dans le réseau Audi Occasion :Plus, dans le cadre des Journées All Access.

La première consiste en un taux de crédit annoncé exceptionnel. Fixé à 0,9 % (TAEG), pour une durée de 36 mois, il n’impose qu’un apport de 10 % du prix facturé de la voiture. Une belle offre puisque le taux moyen actuellement constaté sur ce marché et à ces conditions est de 3,33 %.

En complément, la prochaine révision, au sens du terme indiqué par le plan d’entretien du constructeur concerné, est offerte sur une sélection de voitures affichant moins de 3 ans et moins de 60 000 km. Un cadeau dont la valeur est largement fluctuante suivant le modèle concerné. Cette dernière peut toutefois être estimée entre 250 et 600 €. Ce n’est certes pas l’affaire du siècle, mais c’est toujours bon à prendre.

Ces deux offres sont valables indépendamment l’une de l’autre et prendront fin le 10 avril prochain.