Les prototypes des nouvelles Audi RS5 berline et Avant (break) entament leurs derniers essais.

Si vous avez bien suivi les précédents épisodes vous savez que l’Audi A5 remplace l’Audi A4 et que cette A5 conserve des motorisations thermiques alors que la future Audi A4 sera électrique et se nommera A4 e-tron. Dans la nouvelle famille A5 comme dans celle de la précédente A4, il y a des modèles à forte personnalité et très performants, c’est le cas des RS4 qui deviennent désormais RS5.

Ce sont les prototypes de ces nouvelles Audi RS5 en carrosserie berline et break (Avant) que nos chasseurs de scoop viennent de photographier. Par rapport aux précédents prototypes, ceux-ci disposent sous leur camouflage des éléments de carrosseries définitifs qui seront installés sur les véhicules de série. Il est vrai que la présentation des RS5 s’approche puisqu’elle est prévue pour cet été.

Des sorties d’échappement recentrées

Ainsi, l’on distingue sur ces prototypes les boucliers définitifs ainsi que les sorties d’échappement de forme ovale qui se voient recentrées par rapport à ce que proposait la précédente RS4 Avant qui disposaient de sorties d’échappements placées à chaque extrémité du bouclier. On distingue également les nombreuses prises d’air : entrées d’air sur le bouclier avant, sorties d’air à l’arrière des ailes avant.

Toujours un V6 sous le capot

Mais ce qui intéressera certainement les conducteurs sportifs, c’est ce que l’on va trouver sous le capot de ces modèles RS5. Sur ce point, Audi ne va pas pratiquer le « downsizing » comme Mercedes avec sa Mercedes-AMG C63 SE Performance qui ne compte plus que sur quatre cylindres (hybride) sous son capot au lieu de huit (V8) précédemment. Même si cela n’a pas perturbé les performances pour autant, c’est dommage pour la bande-son. La marque aux anneaux va quant à elle conserver le V6 biturbo de la RS4 associé à une technologie hybride et cette motorisation devrait voir sa puissance réévaluée. Actuellement, la RS4 en série limitée « Edition 25 years » développe 470 ch, la future RS5 qu’elle soit berline ou break devrait dépasser les 500 ch.