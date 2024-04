Les voitures électriques vont-elles (vraiment) dominer le monde en 2035 ?

D’après les chiffres de l’Agence Internationale de l’énergie (AIE)* la demande mondiale pour les véhicules électriques devrait rester soutenue en 2024 (et ce malgré un premier trimestre poussif). Sur l’ensemble de l’année, la croissance mondiale de VE devrait ainsi atteindre de 20 % avec 17 millions d’unités vendues (14 millions en 2023). Ainsi, une voiture neuve sur cinq immatriculée en 2024 sera électrique. Sans surprise, la Chine, les Etats-Unis et l’Europe, concentrent l’essentiel des demandes.

La Chine premier marché mondial

La Chine représente le premier marché mondial pour les VE. En 2024, le marché de l’électrique devrait y atteindre les 10 millions d’unité, soit 45 % de l’ensemble des ventes autos dans le pays. Ce, grâce à une stratégie politique et commerciale volontariste. L’AEI note qu’en Chine « 60 % des voitures électriques vendues en 2023 étaient déjà moins chères à l’achat que leurs équivalents thermiques. » Certes, il s’agit fréquemment de petites citadines ou de véhicules compacts, souvent éloignés des standards automobiles occidentaux. Il n’empêche. La Chine a fait du véhicule électrique un cheval de conquête industriel planétaire. Et elle s’en donne les moyens. L’empire du milieu est pour l'heure le seul pays au monde à maîtriser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du raffinement des terres rares, à la fabrication des batteries jusqu’à la production finale du véhicule.

Pas besoin d’être grand clerc pour comprendre que cette révolution de la mobilité automobile profite en priorité aux constructeurs chinois. D'après l'AIE, « ces derniers ont ainsi produit plus de la moitié des voitures électriques vendues dans le monde, alors qu'ils ne représentent que 10 % des ventes de voitures thermiques. »

L’Europe à la peine

Aux États-Unis, le VE représenterait environ une voiture sur neuf vendue. Enfin en Europe, «malgré des perspectives généralement médiocres en matière de ventes de voitures particulières et la suppression progressive des subventions dans certains pays », les voitures électriques devraient représenter environ une voiture neuve sur quatre vendues en 2024. Reste que depuis le début de l'année, la part de marché de l'électrique sur le Vieux continent ont reculé. Les ventes ont baissé de 11,3 % en mars 2024, plombées par un marché allemand en repli de près de 24 % sur le mois. En cause, l’arrêt des aides à l’achat de VE.

Malgré tout, sur l’ensemble de l’Europe, au premier trimestre 2024, les ventes de voitures électriques progresse de 3,8 % par rapport aux trois premiers mois de 2023. L’Agence Internationale de l’Énergie porte quant à elle un regard positif sur la situation. Selon son Directeur Fatih Birol « plutôt que de s’essouffler, la révolution globale de l'électrique semble se préparer à une nouvelle phase de croissance. » Et de souligner « la vague d’investissements dans la fabrication de batteries suggère que la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques progresse pour répondre aux plans d’expansion ambitieux des constructeurs automobiles. » Si le marché maintient sa croissance actuelle, l'AIE prévoit « que près d'un véhicule sur trois roulant en Chine et un sur cinq pour les USA et l’Europe devrait être électrique en 2030. »

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Deux voitures sur trois électriques en 2035 ?

Selon l’agence internationale, la croissance s'est également accélérée dans certains marchés émergents comme le Vietnam et la Thaïlande (deux pays producteurs d’automobiles), où les voitures électriques représentaient respectivement 15 % et 10 % de toutes les voitures vendues. Et l’AIE de pointer les conséquences de la progression mondiale des véhicules électriques pour l’industrie automobile et pour le secteur de l’énergie.

« Le rythme de la transition vers les véhicules électriques pourrait ne pas être cohérent et dépendra de leur accessibilité », souligne le rapport. A commencer par le développement et l’accès aux infrastructures. « Le nombre de bornes de recharge publiques installées dans le monde a augmenté de 40 % en 2023 par rapport à 2022 et la croissance des bornes de recharge rapides a dépassé celle des bornes de recharge plus lentes » rapporte l’AIE. Cependant, pour atteindre un niveau de déploiement de véhicules électriques conforme aux engagements pris par les gouvernements, les réseaux de recharge doivent être multipliés par six d'ici 2035. Si l’ensemble des éléments est réuni, les perspectives émises par l’Agence Internationale de l’Énergie révèlent qu’une voiture sur deux vendue dans le monde devrait être électrique d'ici une dizaine d’années. Et « si les engagements annoncés par les pays en matière d'énergie et de climat sont respectés intégralement », deux voitures vendues sur trois dans le monde seraient électriques d'ici 2035.



*IAE Global EV Outlook 2024