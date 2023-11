Les voitures sans permis concernées par le contrôle technique

Qu’elles soient thermiques ou électriques, les voitures sans permis (catégories L6e et L7e) immatriculées avant 2017 devront passer au contrôle technique, à partir du 15 avril 2024. Puis ce sera au tour des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 en 2025, puis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 en 2026. Cette mesure concerne un peu plus de 300 000 voitures sans permis comme la Citroën Ami, la Microlino ou encore la future Mobilize Duo.

Ces véhicules subiront les mêmes points de contrôle. A savoir 78 points et trois niveaux de défaillances : mineures, majeures et critiques. En cas de défaillance « majeure », il faudra effectuer les réparations dans les deux mois. En cas de défaillance critique le propriétaire aura 24 heures pour effectuer les réparations sous peine d’une amende de 135 € (90 € si paiement immédiat). À noter enfin que, dès 2025, le plafond du bridage de ces véhicules sera contrôlé, à savoir 45 km/h pour les voitures sans permis (quadricycles légers) et 90 km/h (quadricycles lourds).

La durée de validité de ce contrôle technique sera de trois ans

En France il existe plus 6 000 centres reconnus. Pour être sûr que ces centres sont homologués, un panneau doit le préciser dès l’entrée. Leur liste est disponible sur le site securitest.fr. La durée de validité de ce contrôle technique sera de trois ans.

« De notre côté, il apparaît patent que le contrôle va être dans un premier temps assez laxiste (pas de sonomètre, pas de contrôle des cyclos, de « simples contrôles visuels » comme nous l’a aimablement assuré le ministre des transports). Un truc qui sert à rien , mais indolore… (en dehors des 50 euros et du temps perdu, bien sûr). En réalité, tout ça, c’est juste le temps que les appareils arrivent , et que les personnels soient formés. Dans un deuxième temps, nul n’est dupe qu’un serrement de vis interviendra », explique la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère).