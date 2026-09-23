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Mais que faisait cette cycliste à fond sur les voies réservées aux voitures en région parisienne ?

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Wilfried Leroux

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Sur une voie rapide totalement réservée aux automobiles et interdites aux véhicules sans permis, cette cycliste a décidé de se lancer à pleine vitesse au milieu des autres. Était-elle au courant ?

Mais que faisait cette cycliste à fond sur les voies réservées aux voitures en région parisienne ?
Une cycliste sur la N118. Image : Youtube.

La scène est filmée par des automobilistes étonnés sur une portion de la route nationale 118, reliant l’autoroute A10 à la commune de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine en région parisienne.

Strictement réservée aux automobiles et aux poids-lourds (en plus des deux roues à partir des 125 cm3), cette portion est bien évidemment interdite aux cyclistes. Même les véhicules de types quadricycles légers sans permis de conduire n’ont pas le droit d’y passer. Voilà pourquoi la présence d’une cycliste, visiblement lancée dans une session « sportive » sur la voie de droite de la chaussée, a vraiment de quoi surprendre.

Était-elle au courant de la loi ?

Repérée et diffusée par les journalistes du Parisien, cette séquence date du 21 septembre dernier. Et au vu de l’équipement de la cycliste en question, de sa posture et de son rythme, elle ne semble pas du tout consciente de l’illégalité de sa situation. Ou alors elle est tellement à l’aise sur son vélo qu’elle se dit tout à fait capable de glisser dans la circulation automobile ! Il faut dire qu’elle parvient à suivre quasiment le rythme des autres véhicules sur la voie de droite, surtout avec la portion en travaux…

On ignore si elle a été interceptée par les forces de l’ordre au cours de son trajet. Elle a peut-être simplement eu le temps de rejoindre la zone de Boulogne où la circulation des vélos est autorisée sans se faire arrêter avant. Elle risquait au minimum une amende de 35€ en cas de contrôle, ou jusqu’à 150€ d’amende devant un tribunal.

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