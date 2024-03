Marché de l’occasion : une hausse à tempérer pour février

443 813 véhicules ont, selon AAA Data, changé de propriétaire le mois dernier. Cela confirme que 2024 semble partie sur de bonnes bases. En effet, sur les 2 premiers mois de 2024, les ventes de voitures d’occasion ont augmenté 4,8 %, avec 868 730 transactions enregistrées. Il faut toutefois prendre en compte que les comparaisons se basent sur un début d’année 2023 mauvais pour le secteur.

Ne boudons toutefois pas notre plaisir et précisons que tous les grands constructeurs ont vu, en février 2024, le nombre de ventes augmenter. Parmi les grands gagnants, on trouve, Renault, Volkswagen (+ 6,2 % chacun), Ford (+ 7,5 %), Toyota (+ 9,2 %) et, surtout, Dacia (+ 16,4 %). La marque roumaine ne cesse d’ailleurs d’enchaîner les records depuis plusieurs mois.

Parmi les tranches d’âge, seul le segment 11 à 15 ans est en baisse (-2,7 %). À l’opposé, les moins de 1 an ont augmenté de 10,4 %. Quant au classement par type d’énergie, il voit toujours la "victoire" des Diesel, qui correspondent à 47,9 % des transactions (-1,8 % sur un an). Le marché prouve toutefois son appétence grandissante pour les voitures plus propres, avec + 58,6 % pour les hybrides (8,1 % du marché) et + 77,2 % pour les électriques (2,1 % du marché).

