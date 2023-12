Maxi-fiche fiabilité - Suzuki Vitara IV : quand fiabilité ne rime pas avec qualité

En bref

La carrière du Suzuki Vitara a débuté en 1988. À cette époque, il se voulait compact et basique tout en étant capable de s’aventurer sur les terrains accidentés sans arrière-pensée. Le fort développement des SUV a poussé Suzuki à faire évoluer son modèle afin de le rendre plus polyvalent et surtout plus confortable.



C’est en 2015 que l’opus actuel est présenté. Sans être d’une grande originalité, sa ligne est dans le coup et reprend parfaitement les codes stylistiques des SUV. Ses teintes plutôt vives et son pavillon dissocié apportent une touche de fraîcheur. Il est alors proposé avec deux moteurs 1,6 l essence et diesel de 120 ch et dispose toujours d’une transmission à quatre roues motrices Allgrip. Si le Vitara fait des efforts pour titiller la concurrence, il n’en oublie pas ces fondamentaux, une façon de se démarquer de la concurrence.



Trois finitions animent la gamme (Avantage, Privilège et Pack) avec un rapport prix/équipements bien placé. Le premier niveau dispose par exemple de la climatisation, des sièges chauffants, de la radio MP3 avec prise USB et Bluetooth…



En mai 2016, Suzuki équipe son Vitara d’une boîte de vitesses à double embrayage TCCS uniquement sur le moteur diesel. Un mois auparavant est apparue une finition haute simplement nommée S. Régulateur de vitesse adaptatif, sellerie cuir, pédalier en aluminium, l’équipement est riche. C’est aussi à ce moment que la marque lance un nouveau moteur turbocompressé, le 1.4 Boosterjet de 140 ch.



C’est à l’occasion du Mondial de Paris que Suzuki présente le restylage du son Vitara. Les différences ne sautent pas aux yeux, mais un œil attentif remarquera la calandre dotée de six barrettes chromées, l’abandon des éléments peints en gris clair et les décors chromés qui englobent les diodes. À l’arrière, les optiques adoptent la technologie à LED, uniquement pour les feux de position.



Le constructeur a fait des efforts à bord pour relever le niveau de finition. Le haut de la planche de bord reçoit un revêtement moussé ainsi que des inserts façon aluminium que l’on retrouve également sur les contre-portes et la console centrale. Une nouvelle sellerie fait également son apparition. Côté technologie, l’ordinateur de bord s’affiche sur un écran couleur de 4,2 pouces, la détection des piétons fait son entrée, de même que l’avertisseur d’angle mort et la lecture des panneaux et le régulateur adaptatif fonctionne jusqu’à l’arrêt dans les embouteillages.



Sous le capot, le diesel est abandonné et un nouveau bloc trois-cylindres 1.0 Boosterjet de 111 ch remplace l’ancien 1.6 VVT de 120 ch.



Face aux durcissements des rejets de CO2, une hybridation légère (48 volts) est ajoutée au moteur 1.4 Boosterjet en janvier 2020, qui perd à l’occasion un peu de puissance en se contentant de 129 ch. À cette même période, le 1.0 Boosterjet disparaît. Ce n’est qu’au début 2022 qu’une version hybride « plus lourde » apparaît. Il s’agit du 1.5 Dualjet de 115 ch qui peut compter sur un moteur électrique de 33 ch et 56 Nm de couple.



Depuis, le Vitara continue sa timide carrière avec deux moteurs : le 1.5 Dulajet et le 1.4 Boosterjet tous deux disponibles en 4x2 ou 4x4.