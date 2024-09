Suzuki Vitara : la voiture à tout faire

En bref

SUV urbain

2e restylage

À partir de 25 090 €





Lancé en 2015 et restylée en 2018, le Vitara approche les dix ans de carrière. Le calendrier voudrait qu’arrive une cinquième et nouvelle génération. Mais chez Suzuki on aime faire durer les produits qui se vendent et conserver des modèles accessibles au sein de la gamme. Aujourd’hui, le Vitara est la meilleure vente de Suzuki en Europe et la seconde dans l’Hexagone, derrière la Swift.

Pour continuer de faire vivre son modèle en Europe, le constructeur n’a eu d’autre choix que de mettre à jour plusieurs éléments de sécurité, afin de répondre à la norme GSR2 obligatoire pour tous les véhicules neufs commercialisés en Europe, depuis le mois de juillet 2024. Suzuki profite de cette évolution pour procéder à un second restylage.

Structurellement pas de gros changements. Le Japonais conserve son gabarit compact (4,17 m), ses motorisations hybrides, ses deux transmissions et surtout ses tarifs réalistes. Notez toutefois que ces derniers augmentent de 500 € à 1 000 € selon les finitions, car l’équipement de sécurité progresse pour répondre aux fameuses nouvelles normes. Ainsi, le Vitara reçoit de série la caméra de recul, la détection de la somnolence, le freinage d'urgence, l’assistance au maintien dans la voie ou encore la détection des piétons et des véhicules.

4 000 € de remise jusqu'à fin novembre

S’il ne peut éviter l’inflation, le Vitara compense par un équipement de série très complet dès le premier niveau de finition, avec par exemple la climatisation automatique, l’ouverture et le démarrage sans clé, les lève-vitres électriques avant, les phares et essuie-glaces automatiques ou encore les jantes en alliage de 17’’. Le japonais reste plus cher que le nouveau Dacia Duster mais son rapport prix/équipement se place toujours parmi les plus intéressants du marché. C’est aussi sans compter sur la (généreuse) remise commerciale de 4 000 € appliquée par Suzuki France, jusqu'à fin novembre 2024.

Visuellement, rien de bien bouleversant. Le japonais conserve son style consensuel, voir le renforce. Les barrettes chromées disparaissent au profit d’une calandre plus sobre. Le dessin des optiques évolue aussi légèrement tout comme les boucliers. Sur la partie arrière, un béquet fait son apparition. Des nouvelles jantes et des coloris bi-tons (option 850 €), sont proposés pour donner davantage de cachet.

À bord, il y a quelques nouveautés. Le Vitara reçoit un nouvel écran tactile de 9’’ contre 7’’ auparavant. Ce n’est pas le plus performant ni le plus connecté du marché, c’est certain, mais il est fonctionnel. Ce dernier embarque de série la navigation et les connectivités Apple Carplay (avec fil) et Android auto sans fil.

La qualité de présentation est en dessous de la concurrence, c’est un fait. Face à un Renault Captur, une Toyota Yaris Cross ou un Peugeot 2008, le Japonais dénote avec ses plastiques durs, la présence de très nombreux boutons et un dessin d’habitacle daté. Mais ce critère est presque secondaire pour les clients du Vitara qui recherchent avant tout quelque chose de robuste et de fonctionnel. Et dans ce domaine, le japonais brille.

En effet, le Vitara propose toujours un excellent rapport habitabilité/encombrement. Dans 4,17 m, il propose des places arrière vraiment correctes et un coffre adapté à usage familial ou utilitaire. Ce dernier dispose d’une large surface de chargement et présente un volume (375 litres) dans la bonne moyenne du marché. Ce dernier peut facilement grimper à 1 120 litres, une fois la banquette arrière (2/3-1/3) rabattue.