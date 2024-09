Suzuki Vitara : la voiture à tout faire

La concurrence : face au redoutable Duster

Le Suzuki Vitara a le statut d’outsider sur le marché des SUV urbains. Sur le papier, il se frotte aux Renault Captur, Peugeot 2008 ou encore Toyota Yaris Cross. Les tarifs sont équivalents mais le Japonais présente un meilleur rapport prix/équipements. En contrepartie sa qualité de présentation et ses prestations routières se placent un cran en dessous. Dans la réalité, le Vitara est considéré comme une « voiture à tout faire » et dans ce domaine, le Duster se place comme l’ennemie numéro 1. La nouvelle génération du SUV de Dacia s’avère redoutable pour le Vitara et notamment sa version 4x4, vendue moins chère.

À retenir : une bonne voiture à tout faire

Le nouveau Vitara est un peu plus cher, c’est un fait, mais il conserve ses qualités premières. Un véhicule polyvalent et bien équipé. C’est une bonne voiture à tout faire, compacte et surtout fiable. L’idéal pour les automobilistes vivant en milieu rural ou en montagne. Il aura toutefois du souci à se faire face au nouveau Duster, tout aussi capable mais encore plus agressif.

Caradisiac a aimé

Les tarifs réalistes

L'équipement complet

La vitalité du moteur 1.4

L'efficacité de la transmission intégrale

Le bon rapport habitabilité/encombrement

Les volumes à bord

Le poids contenu

Caradisiac n'a pas aimé

La qualité de présentation passable

L'insonorisation médiocre

Les consommations en carburant quelconques

Le système multimédia lent

Pas de raccourcis pour désactiver les aides intrusives