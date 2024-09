Suzuki Vitara : la voiture à tout faire

Le nouveau Suzuki Vitara est disponible en France avec 3 niveaux de finition.

L’entrée de gamme, « Avantage », à partir de 25 990 €, embarque comme principaux équipements de série l'écran tactile de 9’’ avec navigation et connectivités CarPlay et Android Auto sans fil, la climatisation automatique, l’allumage automatique des phares, les clés mains libres, le régulateur de vitesse actif, la caméra de recul, l’aide au stationnement arrière, le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et cyclistes, la détection de somnolence, le maintien dans la voie, la banquette arrière rabattable 40/60, les jantes alliage de 17 pouces

La finition intermédiaire, « Privilège », à partir de 26 990 € ajoute l’accoudoir central avant, la détection d’angles morts, l’alerte de trafic en marche arrière, les vitres arrière électriques et surteintées, le plancher de coffre modulable, le volant cuir, etc.

La finition haute, « Style », à partir de 28 640 € ajoute à la finition précédente les jantes alliage polies, le toit ouvrant panoramique, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, la mixte cuir,

Le point techno : très peu d'options Le nouveau Vitara se démarque par sa dotation de base déjà complète et son catalogue d’options réduits. Vous y trouverez uniquement la peinture métallisée (590 €), la peinture biton: (850 €), l’attelage (990 €).