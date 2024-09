Suzuki Vitara : la voiture à tout faire

On achète un Vitara pour plusieurs raisons. Ses volumes, son prix, son excellent indice de fiabilité et sa transmission 4x4 mécanique, devenue une rareté sur le segment des SUV urbains. En effet elle représente près d’une vente sur deux en France.

Mais il ne faut pas oublier que le constructeur propose également deux motorisations hybrides pour son petit SUV. Deux quatre cylindres. Un 1.4 suralimenté de 129 ch à hybridation légère, vif et adapté à la route. Ce dernier est uniquement proposé en boîte mécanique. Un mariage qui fonctionne plutôt bien. Le conducteur n’est jamais en déficit de puissance, le moteur assurant des accélérations et de reprises vitaminées. Cette version correspond davantage à une utilisation extra-urbaine et présente une consommation quelconque de 6,2 l/100 km, comme observée sur notre parcours.

Pour les citadins, Suzuki propose la motorisation 1.5 de 116 ch, bénéficiant d’une hybridation plus poussée, avec un moteur électrique placé en amont de la boite de vitesse, qui autorise de véritables séquences en électrique. Cela permet au Vitara d’abaisser le montant du malus écologique et légèrement les consommations. Ce dernier est atmosphérique. Il délivre moins de couple. Conséquence, les accélérations et les reprises sont moins vigoureuses. Il est d’ailleurs exclusivement proposé avec une boîte automatique (robotisée à simple embrayage). Une technologie éprouvée mais vraiment pas très réactive. Les deux motorisations peuvent être associées à une transmission intégrale Allgrip moyennant un supplément de 2 000 €.

Malgré une insonorisation vraiment passable, notamment sur autoroute, le Vitara offre un comportement routier plutôt convaincant. Si la direction est un peu trop légère, elle agit sur un train avant précis. Les mouvements de caisse sont bien tenus par les suspensions. Sans dégrader le confort. On se sent donc très bien au volant de ce Vitara, qui s’adapte à une conduite paisible ou énergique.

La transmission intégrale dotée d’un blocage de différentiel central et de plusieurs modes (Snow et Sport) se montre efficace et constitue un argument déterminant pour le SUV japonais sur un marché où peu de concurrent sont en mesure de la proposer.