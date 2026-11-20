OCTANE est un magazine anglais d’ automobile de collection lancé en juin 2003 par David Lillywhite, Geoff Love Robert Coucher et Sanjay Seetanah. Résolument positionné « prestige » le magazine présente les automobiles comme des œuvres d’art. Il se différencie des magazines traditionnels par un positionnement assumé « haut de gamme » ainsi que des contributeurs prestigieux (Sir Stirling Moss, Jay Leno, Rowan Atkinson, Derek Bell, Stephen Bayley). Succès aidant le magazine a désormais des éditions sous licences en Allemagne, France, Japon, Hollande.

Puisque le haut de gamme est l’ ADN d’ OCTANE, autant pousser le concept jusqu’au bout . En 2011 l’ équipe du magazine lance les OCTANE HISTORIC MOTORING AWARDS sur le même concept que les Oscars d’ Hollywood . Une révolution ! Une révolution qui prend immédiatement. Cette année la 17ème édition attira pas moins de 400 dossiers de candidatures pour les 15 catégories ce qui témoigne d’ un intérêt sans cesse croissant.

La soirée, très chic comme il se doit, se déroule en smoking et robe longue au Peninsula de Londres avec 390 guests pour un événement qui aurait pu en accueillir le double. Tout le who’s who mondial de l’automobile de collection était réuni pour l’ occasion. Comment sont décernés les awards ? C’est un panel de 37 juges experts présidé par Tim McGrane qui vote pour les différents candidats. Seule « l’auto de l’année » est élue par le public.

Auto de l’ année : la Sunbeam 1000 HP

Les lecteurs d’ OCTANE plébiscitèrent la Sunbeam 1000hp au volant de laquelle Sir Henry Segrave devint le premier homme à franchir la barre des 200 mph (en l'occurrence 203,79 mph sur la plage de Daytona le 29 mars 1927).

Cette auto est motorisée par une paire de moteurs aviation Matabele 22.4litre l’un devant et l’autre derrière le pilote. La « Limace » est depuis fort longtemps l’une des stars du National Motor Museum de Beaulieu. Lord Montagu la décrit avec malice comme « un membre de la famille » qu’il ne s’attendait pas à voir rouler à nouveau.

Les ingénieurs du Musée ont passé 3 ans et demi à restaurer l’auto à l’état d’ origine dans lequel Sir Henry Segrave la pilota en 1927. Les moteurs furent entièrement refaits par le talentueux Doug Hill et son équipe. Après avoir été présente sur les pelouses de Pebble Beach pour la 75ème édition l’auto fit un détour par le garage de Jay Leno à Burbank puis rejoint le Petersen Automotive Museum de Los Angeles où elle attendra patiemment de retourner à Daytona Beach pour un run fêtant le centenaire de l’ exploit 100 ans après le record de Segrave. Ensuite elle retournera « à la maison » en Grande Bretagne.

Lifetime achievement : Sandra Button

Peu de personnes ont fait autant que Sandra Button pour la cause automobile et les Concours. Elle a rejoint le Concours de Pebble Beach en 1986 et l’a dirigé jusqu’à 2026 en qualité de Directrice générale puis Chairman. Sous sa direction le Concours a renforcé son leadership, créé un comité de sélection ainsi qu’ un board consultatif, élargi le spectre des automobiles présentées sur les pelouses, créé le Tour d’ élégance ainsi que les forums. Son audience s’est développée et il est unanimement considéré comme le 1er concours au monde. La pelouse des concept cars est aussi l’une de ses créations.

Les dons pour les œuvres caritatives ont eux aussi progressé. Quand Sandra est arrivée le concours avait levé moins d’un million de $ dans toute son histoire. Maintenant nous en sommes à près de 50 millions et chaque année les dons vont en croissant.

Le très prestigieux Lifetime achievement award vit auparavant être récompensés Sir Stirling Moss, Lord Montagu, Peter et merle Mullin et l’an dernier Giorgetto Giugiaro.

Musée de l’année M24 Le Mans. Musée du Sport Auto.

Grâce à l’apport de Richard Mille et au soutien de Pierre Fillon (Pdt de l’ ACO) le musée a été agrandi et modernisé et est le plus beau consacré à la compétion en accueillant toutes les disciplines. Fabrice Bourrigaud eut l’ élégance de les remercier lorsqu’il reçut le prix.

Industry supporter of the year : ARAMCO

Quand passé et présent peuvent révolutionner le futur. ARAMCO est le pionnier et le leader des carburants synthétiques ( sans pétrole). Ces carburants sont le fruit d’un travail de R&D très poussé et sont désormais parfaitement au point. Une automobile (collection ou moderne) délivre exactement les mêmes performances mais avec 80% de pollution en moins. Le thermique devient ainsi bien plus vertueux que l’électrique si l’on considère l’ intégralité de la chaine de production.

Lors de son speech de remerciements Patrick Hornstein (qui signe régulièrement des articles pour Caradisiac) souligna les avantages des carburants durables ARAMCO et fut chaleureusement ovationné par l’ensemble de la salle. "ARAMCO va nous permettre d’utiliser nos « classic cars » avec la bénédiction des pouvoirs publics et ce sans aucune restriction. Si l’on y réfléchit ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. ARAMCO a fait la démonstration de ses compétences et qualités via le classic (Mans Classic, Bugatti Royale Musée Schlumpf, 500 Ferrari contre le cancer etc etc) MAIS on peut, on doit voir plus loin…Les carburants sustainable peuvent jouer un rôle bien plus important à l’avenir. La législation européenne semble condamner à mort l’industrie automobile européenne et accueillir à bras ouverts les automobiles chinoises électriques. Résultat des courses, une catastrophe économique annoncée avec des centaines de milliers de chômeurs. Après avoir fait la démonstration de ses compétences grâce au classic ARAMCO devrait maintenant convaincre la commission européenne, les atouts techniques sont là et l’on parle d’un sacré challenge : rien de moins que la survie de l’industrie européenne et des emplois afférents."

Les autres vainqueurs

Re-création de l’ année : l’ Auto Union LUCCA. Avec aucune pièce survivante dela V16 Stramliner de 1935 Crosthwaite & Gardiner ont passé 3 années à la recréer uniquement à base de photos et articles d’époque.

Restauration de l’ année : Talbot Lago 1949 T26 Grand Sport. Issue de la collection Baillon sa restauration prit 11 ans en conservant la mécanique d’origine et 52% des éléments de carrosserie.

Réalisation de l’ année. Jay Leno pour avoir fait voter la Loi Leno, le plus gros changement pour les véhicules de collection en Californie depuis plus de 20 ans.

Spécialiste de l’ année : Paul Russel pour sa saison avec les 3 Ferrari V12 Lampredi.

Initiative jeunesse de l’année : La Fondation piston qui a permis à 60 scolaires de suivre une carrière dans l’industrie de restauration grâce à un soutien de 160.000$

Nouvel évènement de l’année : Anantara Concorso Rome

Evènement motorsport de l’ année : Road America qui attira 450 autos historiques et plus de 45 eagles pour un hommage à Dan gurney.

Courses de l’année : IROC

Rallye ou Tour de l’année : IROC qui se tint au ten tenths Motor Club, Laguna Seca et dans les rues de Washington DC

Club de l’année : le Club Lotus

Ouvrage automobile de l’année : Heroes of the Forest. L’ histoire complète des courses de Pebble Beach par Mark Brinkler

Media Internet de l’année : Brooklands Museum Grand Prix Centenary, consacrant 100 ans depuis le premier Grand Prix de Grande Bretagne

Une magnifique soirée avec tout le gratin de l’ automobile de collection. Près de 400 invités venus de toute la planète. On sent que les OCTANE HISTORIC AWARDS ont atteint une notoriété et un prestige planétaire. La cérémonie était présentée avec talent par Amanda Stretton . L’ émotion d’ Amanda lorsqu’elle remis à Sandra le lifetime achievement était un modèle d’ humanité et de sentiments., deux grandes dames, si fortes, si sensibles…

De plus en plus de dossiers de candidatures sont soumis et ce prix est synonyme de grand mérite. Chaque année la compétition est plus disputée. Les vainqueurs sont tous de beaux vainqueurs. On peut comparer les OCTANE awards aux oscars d’ Hollywood. Ce n’est pas un mince compliment. Une suggestion ? Retransmission en direct internet dès l’an prochain. La salle ne peut hélas pas contenir les millions de fans…