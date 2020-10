Need for Speed : Hot Pursuit prochainement dépoussiéré en Remastered

Le spectaculaire Need for Speed : Hot Pursuit renaîtra prochainement sur console et PC grâce sa version Remastered. Une présentation par Criterion et Stellar. De quoi remémorer aux amateurs du genre les courses endiablées de l'opus lancé en 2010 mais aussi les souvenirs plus anciens des épisodes labellisés "Poursuite Infernale" des années précédentes.

Need for Speed : Hot Pursuit Remastered débarquera bien entendu avec son lot de nouveautés et un moteur graphique revu permettant le support de la 4K et une cadence de 60 images par seconde. Une liste de plus de 70 voitures et une trentaine de défis supplémentaires seront en outre de la partie. Un système Autolog optimisé promet des longues heures de jeu en connectant les joueurs ayant des niveaux de pilotage et de classement identiques. Enfin, Need for Speed : Hot Pursuit prendra une dimension nouvelle puisqu'il sera possible d'affronter les joueurs utilisant une PS4, une Xbox One, une Nintendo Switch et un PC grâce au cross-play.

Need for Speed : Hot Pursuit Remarstered est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel d'Electronic Arts. Sa sortie est programmée dans un mois au 6 novembre pour toutes les plateformes exceptée la Nintendo Switch qui l'accueillera un peu plus tard le 13 novembre.