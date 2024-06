Non, on ne prononce pas "abété" le nom du préparateur Abt

Si vous possédez un peu de culture automobile, vous connaissez forcément le nom d’Abt Sportsline. Réputé depuis longtemps pour ses préparations sur les modèles routiers d’Audi mais aussi ses engagements en compétition (souvent avec la marque aux anneaux notamment en DTM au début du siècle), Abt propose actuellement des kits de modifications pour les modèles routiers de plusieurs marques du groupe Volkswagen et engage deux monoplaces dans le championnat Formula E (à la place de l’ancienne structure Audi où Abt était également impliqué).

Née en 1896 (d’abord pour fabriquer des fers à cheval !) et évoluée en 1991 sous la forme qu’on connaît aujourd’hui, cette société doit son nom à ses fondateurs de la famille Abt. Johann Abt, notamment, qui a repris l’entreprise de son père pour en faire un authentique préparateur automobile, mais aussi Hans-Jürgen et Christian ses fils.

Abété, comme la Bugatti « Veyrone »

Curieusement depuis quelques années, on entend souvent le nom d’Abt prononcé « Abété » en toutes lettres façon « A.B.T. », notamment dans la bouche de grands Youtubeurs automobiles. Et comme le confirment les membres actuels de la société allemande -à l’occasion d’un évènement dont Alan Froli va bientôt vous reparler avec une voiture absolument fascinante à conduire- qui s’amusent de cette erreur récurrente, cette façon de prononcer le nom n’a absolument pas lieu d’être : « on a d’abord entendu cette prononciation dans la bouche d’un Youtubeur anglais il y a quelques années et les gens qui le suivaient ont visiblement repris cette erreur », s’amusent-ils.

Cette drôle de déformation nous en rappelle une autre, celle qui fait dire à certains « Veyrone » ou « Chirone » pour désigner les supercars de la marque de Molsheim alors qu’il s’agit de noms propres dans la langue française (celui de célèbres pilotes du 20ème siècle). Comme j’ai moi-même tendance à prononcer « Porsche Macan » au lieu de « Porsche Macane » ou « yPhone » au lieu de « AillePhone » par flemmardise de parler anglais, je ne jetterai toutefois pas la première pierre à ceux qui disent « Abété ». Mais ils ont tort !