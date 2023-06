Occasion : risque de pénurie limité à l’approche de l’été

Comme chaque mois, Autobiz vient de délivrer l’état des stocks de véhicules d’occasion chez les revendeurs professionnels. Le nombre de voitures de moins de 7 ans disponible via ce canal reste, à fin mai, stable par rapport à mars et avril, avec 441 007 exemplaires proposés à la vente.

Ce nombre représente 2,6 mois de stock pour les pros. Un chiffre un peu faible (on considère que, pour répondre parfaitement à la demande, ceux-ci doivent disposer d’un nombre de voitures en stock équivalent à 3 mois de vente) mais qui devrait suffire à satisfaire des clients qui, à l’approche de la trêve estivale, se font de plus en plus rares.

Même si ces données ne tiennent pas compte des ventes réalisées lors des journées portes ouvertes de juin, qui ont eu lieu, dans la plupart des cas, le week-end des 10 et 11, ce volume de stock, relativement important par rapport à ce qu’ont pu connaître les pros dans la période post-Covid, suffit à avoir une incidence positive sur les prix. Ces derniers poursuivent, en effet, leur décrue. Ainsi, Autobiz annonce qu’ils ont été, le mois dernier et en moyenne, presque 300 € sous la cote établie par cet organisme.

Traditionnellement calmes en termes de volumes de ventes, juillet et, surtout, août, devraient donc être des périodes propices à la négociation des tarifs affichés.