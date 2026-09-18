On peut désormais perdre son permis de conduire…sans conduire une voiture
Depuis la fin du mois d’août 2026, vous pouvez techniquement vous faire suspendre votre permis de conduire même sans commettre d’infractions graves au volant d’une voiture. C’est ce que permet la fameuse loi « Ripost » dans un cadre bien précis.
On en parlait déjà en juillet dernier, au moment de l’adoption définitive de la loi « Ripost » par l’Assemblée nationale. Outre un durcissement des sanctions contre les « rodéos urbains », cette loi intensifie l’arsenal des instances administratives dans les affaires concernant le trafic de drogues.
La nouveauté la plus marquante de cette loi Ripost ? Elle laisse la possibilité à la juridiction administrative d’établir un nouveau type de sanction à l’encontre d’une personne prise en délit d’usage de stupéfiants. Jusqu’à présent, le préfet pouvait décider d’une suspension du permis de conduire lorsque la personne était contrôlée alors qu’elle conduisait un véhicule. Désormais et en cas de récidive, il ne sera même plus nécessaire de la prendre au volant d’un véhicule pour que la suspension administrative du permis de conduire soit prononcée.
Même piéton, on peut perdre son permis de conduire
Depuis le 18 août dernier, il devient en effet possible de subir une suspension administrative du permis de conduire en cas de récidive d’usage illicite de stupéfiants, même lorsque la personne concernée n’était pas au volant d’un véhicule lors du contrôle des forces de l’ordre. Cette décision reviendra au préfet, qui pourra donner jusqu’à 6 mois de suspension du permis de conduire dans ce cas.
A noter que le texte laisse une grande liberté d’action au préfet, qui peut préférer ne pas appliquer cette sanction. Ils pourront décider au cas par cas et pour l’instant, on ne sait pas dans quelles proportions ils choisiront d’utiliser ce nouveau levier.
A noter que le Conseil constitutionnel a déjà donné son avis sur la loi Ripost et n’a pas censuré cette disposition. Au niveau européen, il n’est pas certain que la Cour de justice de l’Union européenne ait quelque chose à redire sur cette disposition. Il est donc désormais réellement possible de perdre son permis de conduire dans le cadre de cette loi Ripost, même en étant simple piéton.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération