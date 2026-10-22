On veut vraiment savoir combien la McLaren F1 GT a été vendue : c’est sans doute un record

135 millions d’euros. Voilà le record absolu de valeur pour une automobile, appartenant désormais à l’une des deux Mercedes 300 SLR coupé jamais produites. Elle a été revendue par le musée de Mercedes-Benz en 2022 et jamais une voiture n’avait atteint de telles sommes dans une transaction officielle auparavant. Pas même la Ferrari 250 GTO, précédente détentrice du record de valeur avec un exemplaire revendu à 70 millions d’euros quelques années plus tôt.

Parmi les voitures « modernes », en revanche, c’est la Mclaren F1 qui fait office de graal absolu. La supercar apparue en en 1993, produite à seulement 106 exemplaires pendant toute sa carrière et encore considérée aujourd’hui par certains comme la meilleure voiture de sport de tous les temps, a déjà dépassé les 20 millions d’euros. L’été dernier, une F1 GTR de course a même atteint 34,6 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en marge du concours d’élégance de Pebble Beach.

Combien pour une F1 GT ?

Et encore, on ne parle pas des versions les plus rares de la McLaren F1 : sur les 106 exemplaires produits, la majorité sont des F1 « normales ». Cinq sont des F1 LM routières, dont on n’ose déjà pas imaginer la valeur si l’une d’entre elles était revendue demain. Et seulement trois sont des F1 GT : la plus exclusive de toutes les déclinaisons de la voiture, sorte de version routière de la F1 GTR « Long Tail » de compétition apparue en FIA GT et aux 24 heures du Mans à partir de 1997, avec deux exemplaires vendus à des clients et un prototype de développement finalement cédé par l’usine McLaren à un troisième client en 1997.

C’est précisément ce prototype, baptisé « XP-GT », qui vient d’être revendu par le spécialiste de la négociation en voitures de collection Simon Kidston. Il ne dévoile pas le nom de l’heureux acheteur, ni la valeur de la voiture. Et les spéculations vont bon train depuis à ce sujet, sachant qu’elle vaut très probablement plus que les 20 millions d’euros atteints en 2019 par une « banale » McLaren F1 convertie après coup en « LM » par l’usine. 30 millions ? 40 millions ? 50 millions ? A part une petite poignée de gens impliqués dans ce projet, personne ne le sait, hélas. Mais avec sa longue queue et sa livrée sobre et élégante, elle est absolument magnifique.