Quand soudain, une McLaren F1 débarque au milieu de nulle part sur l'A13

Avez-vous déjà vu une McLaren F1 en vrai ? La probabilité d’en croiser une sur la route reste très faible : la marque de Woking n’en a produit que 106 exemplaires au total jusqu’en 1998, elle qui s’est d’ailleurs assez mal vendue avant de devenir progressivement l’une des voitures les plus réputées et recherchées sur le marché de la collection.

Certes, on peut en voir sur des événements spécialisés du genre de Rétromobile, La Villa d’Este ou même potentiellement le concours d’élégance de Chantilly en France. Mais la probabilité d’en croiser une sur la route dans la routine du quotidien est aussi faible que de gagner le gros lot à l’Euromillion.

Une McLaren F1 sur une aire d’autoroute de l’A13 !

Justement, certains auraient peut-être dû jouer : comme vous pouvez le voir sur ces images publiées sur la page Facebook « Rare and on the road », les visiteurs de l’aire d’autoroute du Bosgouet sur l’autoroute A13 ont eu une sacrée surprise.

Sur le parking près de la boutique au milieu des automobiles normales, une Mclaren F1 était tranquillement garée. Dotée d’une plaque d’immatriculation anglaise « F1 GTR », elle a la face avant constellée de petits insectes écrasés : son propriétaire l’utilise bien comme une vraie voiture et semble parcourir de longues distances en voyage à son volant.

La scène est assez belle car on parle d’une voiture dont la cote se rapproche des 20 millions d’euros actuellement sur le marché de la collection. C’est assurément la plus recherchée de toutes les supercars et elle semble bien partie pour atteindre la valeur des Ferrari 250 GTO et autres sportives des années 60 les plus cotées. Et où allait-elle, d’ailleurs ? Son propriétaire avait-il prévu de passer au concours d’élégance de Chantilly ce week-end avant de revenir au Royaume-Uni ?