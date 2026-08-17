Contrairement à la Ferrari Luce, la voiture la plus chère vendue à Pebble Beach n’a pas été aidée fiscalement

40 millions de dollars, voilà donc le prix atteint par la première Ferrari Luce proposée à la vente ce week-end à Monterey dans le cadre de la vente aux enchères organisée par RM Sotheby’s. Son propriétaire profitera de cet achat pour déduire au moins la moitié de cette somme en impôts, ce lot ayant été adjugé sous le régime des biens aux bénéfices reversés à des associations caritatives ce qui permet cela. Ce dispositif contribue évidemment à augmenter artificiellement la valeur des biens vendus de cette façon.

Mais à Pebble Beach ce week-end et même si le marché des voitures de collection les plus chères de l’histoire semble s’être un peu tendu dernièrement, la Ferrari Luce électrique n’était pas la voiture la plus chère achetée par un client. Et les autres n’ont pas eu besoin d’incitations fiscales pour cela.

Nouveau record pour une McLaren F1

Chez RM Sotheby’s, la valeur de la Luce a été approchée par une Mclaren F1 GTR de course de 1996, le châssis #10 R qui a d’abord roulé en compétition cette année-là avant d’être convertie en véhicule routier. Elle a appartenu au batteur des Pink Floyd Nick Mason, connu pour être un grand collectionneur de voitures d’exception (il possède par exemple une Ferrari 250 GTO).

Il s’agit d’un nouveau record de valeur pour une McLaren F1 mais en théorie, certains exemplaires de la supercar valent encore plus cher : celle qui a remporté les 24 Heures du Mans 1995, par exemple, mais aussi ses exemplaires routiers les plus rares. La LM et la GT, cette dernière n’ayant existé qu’en trois exemplaires, pourraient bien approcher les 40 millions d’euros d’ici quelques années au vu de l’évolution de sa valeur.

Une Shelby Daytona à plus de 42 millions de dollars

Chez Gooding Christie’s, une Shelby Cobra Daytona Coupé de 1964 a atteint une valeur encore plus élevée : 42 905 000 dollars, soit un nouveau record pour une voiture américaine. Ce châssis CSX2300 a débuté sa carrière au Tour de France Automobile 1964 avant de participer au championnat FIA GT 1965. Il s’agit de l’un des six châssis jamais construits de la Daytona Coupé, connue pour avoir battu à l’époque la Ferrari 250 GTO dans des courses prestigieuses.

Gooding Christie’s a également vendu une Ferrari 250 P de 1963 pour 18 millions de dollars, alors que RM Sotheby’s a adjugé une Chevrolet Corvette Grand Sport de 1963 pour 18,7 millions de dollars. La maison a par ailleurs vendu une Ferrari SP3 Daytona de 2023 17,8 millions d’euros, une Ferrari F50 de 1995 12 millions de dollars, une 288 GTO de 1985 11,5 millions de dollars, une Enzo de 2003 9,4 millions de dollars, une LaFerrari de 2015 8,6 millions de dollars ou encore une F40 de 1991 8,3 millions de dollars.

Les « modernes » ont plus que jamais la cote et à ce rythme, elles vont finir par rejoindre les Ferrari 250 GTO et autres voitures les plus valorisées de l’histoire !