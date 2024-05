Allumée le 16 avril sur le site d’Olympie, la torche débute son périple sur le sol Français sur le Vieux-Port de Marseille ce 8 mai. Au total, 400 villes seront traversées pendant 68 jours, jusqu'à la date du début officiel des Jeux olympiques, le 26 juillet à Paris.

Les villes étapes accueilleront la flamme en fin de journée, entre 17 h et 20 h en général. « Les horaires de passages de la flamme olympique dans les différentes villes ne sont pas encore tous définis. Ils seront actualisés au fur et à mesure et sont susceptibles de changer à la marge », explique l’organisation.

Dans ces villes, trois temps forts sont à distinguer : Plusieurs animations culturelles et/ou sportives sont prévues pour mettre en valeur le relais, les célébrations actives. Elles se déroulent en parallèle de la parade active, dans un espace de célébration (par exemple : village olympique local, animations culturelles, théâtre, etc.) et l’allumage du chaudron, le moment où le dernier porteur de la flamme embrase le chaudron dans la ville étape.

Parcours de la flamme olympique, soyez vigilants

Chaque journée, le relais de la flamme olympique traverse 4 villes (convoi principal) et 3 sites (convoi secondaire). Lorsque la flamme est visible et que les convois sont en mode relais, les voies de circulation sont privatisées au moins 30 minutes avant l’arrivée du convoi et jusqu’au passage du dernier véhicule. Les déplacements sont donc restreints, voire interdits sur l’itinéraire concerné. Des déviations seront ainsi mises en place.

Lorsque la flamme passe d’une ville à un site iconique, le convoi a la priorité de passage. Il est encadré par les véhicules de sécurité. Cela peut entraîner des ralentissements sur votre trajet. Notez que la flamme n’est pas visible par le public lors de ces transferts.

Lorsqu'une ville étape accueille la flamme, des périmètres de sécurité et des périmètres de circulation sont activés en amont et pendant les temps forts organisés. Ils impliquent des contrôles à l’entrée des sites de célébration et des restrictions et des aménagements de circulation : interdiction de stationnement, vois réservées, etc.

Si vous faites partie d’un territoire concerné par le relais de la flamme, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie.