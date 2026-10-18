Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Megane 2

Voiture plaisir à petit prix

Performante, fiable et pas chère, voici une compacte française à rechercher en priorité

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

5  

Dotée d’un musclé 2,0 l turbo de 165 ch, la Renault Mégane II se transforme en petite familiale très agréable à conduire, et capable de durer très longtemps si elle a été bien entretenue. Une bonne solution pour rouler sympa et pas cher.

Performante, fiable et pas chère, voici une compacte française à rechercher en priorité

On l’a tellement vue qu’on ne la voit plus. Pourtant, un peu à l’instar de la Citroën Ami 6, la Renault Mégane II arbore une ligne très personnelle et clivante qui surprend à sa sortie en 2002. Sa lunette arrière verticale et courbée associée à une poupe en queue de canard font jaser, mais le reste est rigoureusement conçu.

Elaborée sur une nouvelle plate-forme, la Mégane II n’a plus rien à voir avec sa devancière, et fait une très large place à l’électronique, s'équipant notamment d'un multiplexage complet et d'une carte de démarrage. Si la gamme est d'emblée tentaculaire, en 2004, d’un moteur essence supplémentaire arrive sur le coupé-cabriolet mais aussi les berlines 3 et 5 portes : le 2,0 l l turbo F4RT déjà vu dans les Vel Satis Avantime et Laguna II.

Renault a osé un look très radical pour la Mégane II, apparue en 2002. Bien joué, on en parle beaucoup et les ventes sont élevées.
Renault a osé un look très radical pour la Mégane II, apparue en 2002. Bien joué, on en parle beaucoup et les ventes sont élevées.

Développant 165 ch, il fait lien entre le 2,0 l atmo de 136 ch et le furieux 225 ch de la RS. Certes pas très poussé, il permet tout de même à la Mégane d’atteindre 220 km/h tout en franchissant les 100 km/h en 8,3 s et, allié à une boîte manuelle à six rapports, d’offrir de belles reprises.

Tout pour l’agrément ! Ce bloc s’associe d’abord à des finitions huppées, dont la Sport Dynamique/Privilège, déjà bien équipée. Clim auto, sono, jantes en alliage, sont de série pour 21 350 €, en 3 portes, soit 29 900 € actuels selon l’Insee. Raisonnable. On trouve ce bloc aussi dans les variantes plus chics Luxe Dynamique/Privilège (régulateur de vitesse, chargeur CD).

C'est la poupe de la Mégane II qui fait le plus jaser, avec sa petite lunette verticale et sa queue de canard. Dommage que la fonctionnalité ait été sacrifiée : seuil de coffre élevé, mauvaise visibilité.
C'est la poupe de la Mégane II qui fait le plus jaser, avec sa petite lunette verticale et sa queue de canard. Dommage que la fonctionnalité ait été sacrifiée : seuil de coffre élevé, mauvaise visibilité.

Fin 2005, la Mégane bénéficie d’un léger restylage qui modifie légèrement la face avant, et un an plus tard apparaît la GT, plus sportive par sa présentation et ses trains roulants affermis, mais toujours bien dotée et proposée quasiment au même prix. Les deux, disponibles en 3 et 5 portes, demeureront rares, éclipsées par les variantes diesels presque aussi puissantes et plus dans l’air du temps. Elles disparaissent quand la Mégane III remplace la II en 2008.

Fin 2005, la Renault Mégane est légèrement restylée : projecteurs et demi-calandres alignés, fiabilité améliorée.
Fin 2005, la Renault Mégane est légèrement restylée : projecteurs et demi-calandres alignés, fiabilité améliorée.

Combien ça coûte ?

Pas cher. Dès 4 500 €, on trouve de bons exemplaires dotés d’un contrôle technique valide mais passant les 200 000 km. A 6 000 €, on peut rester aux alentours de 150 000 km, alors qu’il faut compter 7 500 € pour se rapprocher des 100 000 km. Les Luxe Privilège et GT sont à des prix sensiblement similaires.

La mise à jour de 2005 apporte aussi de nouveaux feux arrière à la Renault Mégane.
La mise à jour de 2005 apporte aussi de nouveaux feux arrière à la Renault Mégane.

Quelle version choisir ?

Pour un agrément de conduite maximal, autant prendre la GT, aux trains roulants affûtés. Sinon, préférez les phases 2.

Fin 2006, le 2,0 l 165 ch se retrouve dans la nouvelle Mégane GT à la présentation et au châssis plus sportifs.
Fin 2006, le 2,0 l 165 ch se retrouve dans la nouvelle Mégane GT à la présentation et au châssis plus sportifs.

Les versions collector

Ces Mégane ne devraient pas être collectionnées avant longtemps, mais si cette optique est la vôtre, privilégiez les exemplaires parfaits et à très faible kilométrage.

Très solide, le 2,0 l F4RT de la  Renault Mégane est très solide, tout comme sa boîte. L'électronique sera plus problématique.
Très solide, le 2,0 l F4RT de la  Renault Mégane est très solide, tout comme sa boîte. L'électronique sera plus problématique.

Que surveiller ?

Affublée d’une électronique capricieuse en phase 1, la Mégane s’améliore nettement en phase 2. Surtout, le moteur 2,0 l turbo F4 RT est très,costaud. Il connaît parfois des avaries de pompe à eau (si elle n’a pas été changée avec la courroie de distribution), de capteurs voire de bobines. Côté boîte de vitesses, RAS.

Dans l’habitacle, la Mégane GT profite d'améliorations lors du restylage : accessoires fiabilisés, finition plus robuste, même si les revêtements soft touch se rayent, alors que le bourrelet gauche du siège conducteur s’use souvent prématurément. Cela dit, des bugs électroniques subsistent, tout comme des avaries de colonne de direction, pas forcément graves heureusement (un resserrage peut suffire).

Vigoureuse, efficace et homogène, la Renault Mégane II GT 165 ch délivre un grand agrément de conduite.
Vigoureuse, efficace et homogène, la Renault Mégane II GT 165 ch délivre un grand agrément de conduite.

Sur la route

Très bien installé dans la Mégane, on peste contre la mauvaise visibilité avant, à cause des montants trop épais. Cela dit, le moteur souple à bas régime, se réveille progressivement vers 3 000 tr/mn quand le turbo souffle à plein.

Présentation sympa pour la Mégane GT en 2006, mais certains revêtements résistent mal à l'usure. Et la commande du régulateur de vitesse tient de la perversion...
Présentation sympa pour la Mégane GT en 2006, mais certains revêtements résistent mal à l'usure. Et la commande du régulateur de vitesse tient de la perversion...

Là, il confère à la Renault de très belles reprises. Cela dit, le bloc dépasse à peine 6 000 tr/mn quand intervient le rupteur : ce n’est pas un sportif. On se console avec une boîte très plaisante à manier. Améliorée sur cette version GT, la direction manque encore un peu de consistance, mais l’amortissement établit un compromis remarquable entre confort et maintien de caisse.

Réservé à la version GT, ce pédalier alu favorise le talon/pointe, que presque personne n'effectuera pas. Mais c'est joli.
Réservé à la version GT, ce pédalier alu favorise le talon/pointe, que presque personne n'effectuera pas. Mais c'est joli.

Cette Mégane se plie à tous les usages, aussi l’aise en conduite confort que sport, grâce à son châssis très sain et son adhérence impeccable. Enfin, elle freine fort et grâce à sa très bonne insonorisation, elle est prévenante sur long trajet. Quant à la consommation, elle demeure acceptable, à 8 l/100 km.

 

L’alternative youngtimer

Renault 11 90 ch (1986 – 1988)

En 1986, la Renault 11 bénéficie d'un nouveau museau et d'un moteur 1,7 l porté à 90 ch. Ici, une TXE de haut de gamme. 
En 1986, la Renault 11 bénéficie d'un nouveau museau et d'un moteur 1,7 l porté à 90 ch. Ici, une TXE de haut de gamme. 

Sortie en 1983 pour remplacer la R14,  la R11 est en gros une R9 bicorps, dotée d’une bulle arrière et d’un tableau spécifique. En 1984, elle reçoit le tout nouveau moteur F 1,7 l, moderne mais conservateur avec ses 82 ch (dire qu'il développera 275 ch dans la Mégane III RS !). En 1986, lors du restylage, il grimpe à 90 ch, améliorant sensiblement les performances des R11 dans lequel il est monté.

Frôlant les 180 km/h, les GTX, TXE voire 90 ch GT en 1987  se veulent dynamiques et rapides, voire légèrement sportives dans le cas de la série spéciale GT. Bien sûr, le sport demeure l'apanage de la Turbo. Elles disparaissent en 1988, remplacées à l’été par la R19, plus lourde et moins vive. A partir de 4 500 € en très bon état.

Renault Mégane 2.0t (2004) la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3
  • Alimentation : injection électronique, turbo
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
    • Transmission : boîte 6 manuelle, traction
  • Puissance : 165 ch à 5 000 tr/min
  • Couple : 270 Nm à 3 250 tr/min
  • Poids : 1 275 kg
  • Vitesse maxi : 220 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 8,3 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Renault Mégane 2.0t, rendez-vous sur le site de La Centrale

5  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault Megane 2

Renault Megane 2

SPONSORISE

Achetez votre Renault Megane 2

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Renault Megane 2

Avis Renault Megane 2

18 /20

Megane 2 II (2) 1.5 DCI 105 FAP EXTREME 5P (2008)

Par Mel49 le 26/09/2022

Voiture exceptionnelle. Je l'ai acheté à 100 000 km et j'ai réalisé 200 000 km avec elle. Jamais tombé en panne, jamais de frais hormis l'entretien normal du véhicule. Je n'ai plus la voiture car on m'a rentré dedans et la voiture a été jugé économiquement irréparable mais quelle déception...Fiabilité ++ du véhicule, je me sentais totalement en sécurité !!!

16 /20

Megane 2 II (2) 1.9 DCI 130 FAP CARMINAT 5P (2008)

Par §Wal482xq le 12/05/2022

Voiture increvable, actuellement : 376000 kmFap /embrayage /turbo sont d'origines...le confort est bien, la consommation...un vrai chameau pour une voiture achetée à 15000 kms... pour mon utilisation au quotidien elle est parfaite.l'entretien: vidange tous les 20000kms (préconisée 15000)problèmes:1 sonde de pression hs/ 1 silent bloc échappement/ 1 silent bloc ar moteur / 2 biellettes de direction (à 376000km) / 2 changemens du moteur ventilateur d'air cond.(1 pris en sav)

4,6 /20

Megane 2 II 1.5 DCI 80 AUTHENTIQUE 5P (2004)

Par Amine29 le 05/12/2021

Malheureusement, ce véhicule n'est pas fiable du tout.Que de problèmes mécaniques depuis l'achat du véhicule en 2017.Des dizaines de factures de réparations entre autres injecteurs à changer à chaque fois: 4 injecteurs défaillants du fait de la présence de limaille à priori , filtre à gasoil à changer, pompe à injection courroie de distribution moteur à changer, bougies d'allumage à changer ...Préparez vous à payer sans arrêt si vous souhaitez acheter ce véhicule.

18,8 /20

Megane 2 II (2) 1.9 DCI 130 CONFORT EXPRESSION 5P (2006)

Par jguedm le 27/10/2021

Excellente voiture : Voiture de 2006 acheté en 2008 10500€ et 70000km,Très fiable (pas une seule panne hormis un contacteur à 35eur changé lors d'une révision ), confortable, finition bien meilleure qu'une golf de la même époque et sobre (moins de 6l/100 facile à obtenir). Seul défaut le coffre un peu petit.Aujourd'hui à 220000km, je suis obligé de m'en séparer à cause de l'interdiction des critère 3 dans Paris qui approche (j'espère que l'Arkana qui va la remplacer fera aussi bien).

Voir tous les avis Renault Megane 2

Essais Renault Megane 2

Voir tous les essais Renault Megane 2

Forum Renault Megane 2

Voiture

Par jenny17 le 15/10/2026 à 19:34

Aller sur le forum Renault Megane 2