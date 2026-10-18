Performante, fiable et pas chère, voici une compacte française à rechercher en priorité

On l’a tellement vue qu’on ne la voit plus. Pourtant, un peu à l’instar de la Citroën Ami 6, la Renault Mégane II arbore une ligne très personnelle et clivante qui surprend à sa sortie en 2002. Sa lunette arrière verticale et courbée associée à une poupe en queue de canard font jaser, mais le reste est rigoureusement conçu.

Elaborée sur une nouvelle plate-forme, la Mégane II n’a plus rien à voir avec sa devancière, et fait une très large place à l’électronique, s'équipant notamment d'un multiplexage complet et d'une carte de démarrage. Si la gamme est d'emblée tentaculaire, en 2004, d’un moteur essence supplémentaire arrive sur le coupé-cabriolet mais aussi les berlines 3 et 5 portes : le 2,0 l l turbo F4RT déjà vu dans les Vel Satis, Avantime et Laguna II.

Développant 165 ch, il fait lien entre le 2,0 l atmo de 136 ch et le furieux 225 ch de la RS. Certes pas très poussé, il permet tout de même à la Mégane d’atteindre 220 km/h tout en franchissant les 100 km/h en 8,3 s et, allié à une boîte manuelle à six rapports, d’offrir de belles reprises.

Tout pour l’agrément ! Ce bloc s’associe d’abord à des finitions huppées, dont la Sport Dynamique/Privilège, déjà bien équipée. Clim auto, sono, jantes en alliage, sont de série pour 21 350 €, en 3 portes, soit 29 900 € actuels selon l’Insee. Raisonnable. On trouve ce bloc aussi dans les variantes plus chics Luxe Dynamique/Privilège (régulateur de vitesse, chargeur CD).

Fin 2005, la Mégane bénéficie d’un léger restylage qui modifie légèrement la face avant, et un an plus tard apparaît la GT, plus sportive par sa présentation et ses trains roulants affermis, mais toujours bien dotée et proposée quasiment au même prix. Les deux, disponibles en 3 et 5 portes, demeureront rares, éclipsées par les variantes diesels presque aussi puissantes et plus dans l’air du temps. Elles disparaissent quand la Mégane III remplace la II en 2008.

Combien ça coûte ?

Pas cher. Dès 4 500 €, on trouve de bons exemplaires dotés d’un contrôle technique valide mais passant les 200 000 km. A 6 000 €, on peut rester aux alentours de 150 000 km, alors qu’il faut compter 7 500 € pour se rapprocher des 100 000 km. Les Luxe Privilège et GT sont à des prix sensiblement similaires.

Quelle version choisir ?

Pour un agrément de conduite maximal, autant prendre la GT, aux trains roulants affûtés. Sinon, préférez les phases 2.

Les versions collector

Ces Mégane ne devraient pas être collectionnées avant longtemps, mais si cette optique est la vôtre, privilégiez les exemplaires parfaits et à très faible kilométrage.

Que surveiller ?

Affublée d’une électronique capricieuse en phase 1, la Mégane s’améliore nettement en phase 2. Surtout, le moteur 2,0 l turbo F4 RT est très,costaud. Il connaît parfois des avaries de pompe à eau (si elle n’a pas été changée avec la courroie de distribution), de capteurs voire de bobines. Côté boîte de vitesses, RAS.

Dans l’habitacle, la Mégane GT profite d'améliorations lors du restylage : accessoires fiabilisés, finition plus robuste, même si les revêtements soft touch se rayent, alors que le bourrelet gauche du siège conducteur s’use souvent prématurément. Cela dit, des bugs électroniques subsistent, tout comme des avaries de colonne de direction, pas forcément graves heureusement (un resserrage peut suffire).

Sur la route

Très bien installé dans la Mégane, on peste contre la mauvaise visibilité avant, à cause des montants trop épais. Cela dit, le moteur souple à bas régime, se réveille progressivement vers 3 000 tr/mn quand le turbo souffle à plein.

Là, il confère à la Renault de très belles reprises. Cela dit, le bloc dépasse à peine 6 000 tr/mn quand intervient le rupteur : ce n’est pas un sportif. On se console avec une boîte très plaisante à manier. Améliorée sur cette version GT, la direction manque encore un peu de consistance, mais l’amortissement établit un compromis remarquable entre confort et maintien de caisse.

Cette Mégane se plie à tous les usages, aussi l’aise en conduite confort que sport, grâce à son châssis très sain et son adhérence impeccable. Enfin, elle freine fort et grâce à sa très bonne insonorisation, elle est prévenante sur long trajet. Quant à la consommation, elle demeure acceptable, à 8 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Renault 11 90 ch (1986 – 1988)

Sortie en 1983 pour remplacer la R14, la R11 est en gros une R9 bicorps, dotée d’une bulle arrière et d’un tableau spécifique. En 1984, elle reçoit le tout nouveau moteur F 1,7 l, moderne mais conservateur avec ses 82 ch (dire qu'il développera 275 ch dans la Mégane III RS !). En 1986, lors du restylage, il grimpe à 90 ch, améliorant sensiblement les performances des R11 dans lequel il est monté.

Frôlant les 180 km/h, les GTX, TXE voire 90 ch GT en 1987 se veulent dynamiques et rapides, voire légèrement sportives dans le cas de la série spéciale GT. Bien sûr, le sport demeure l'apanage de la Turbo. Elles disparaissent en 1988, remplacées à l’été par la R19, plus lourde et moins vive. A partir de 4 500 € en très bon état.

Renault Mégane 2.0t (2004) la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3

Alimentation : injection électronique, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR) Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 165 ch à 5 000 tr/min

Couple : 270 Nm à 3 250 tr/min

Poids : 1 275 kg

Vitesse maxi : 220 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,3 secondes (donnée constructeur)

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