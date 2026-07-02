Elle avait annoncé la couleur dès son élection au poste de présidente de la métropole de Lyon au mois d’avril. Pour Véronique Sorselli (LR) « les ZFE sont une mesure injuste pour les habitants et inefficace pour l’environnement ».

Les commerçants et les riverains entendus

Quatre mois plus tard, cette opinion est devenue une réalité dont les premiers effets se font sentir dès cet été. Place aux voitures au centre-ville de la capitale des Gaules. Mais pas à toutes les heures et pas le week-end.

La décision la plus spectaculaire concerne la réouverture aux voitures de la rue Grenette qui permet de traverser l’artère lyonnaise d’ouest en est. Elle est piétonne depuis un an, et les bus sont les seuls engins qui peuvent l’emprunter.

Une mesure que des collectifs de riverains, et les commerçants de la rue dénoncent depuis son instauration. Ils ont donc été entendus et l’artère va rouvrir aux autos.

La présidente de la métropole a expliqué que cette réouverture « s’inscrit dans la volonté de désenclaver progressivement la presqu’île et de redonner de la respiration à la ville ». Une « respiration » qui a, évidemment, fait rire jaune les élus écologistes de l’opposition.

Attention aux bons jours et aux bonnes heures

Outre la rue Grenette ou les voitures sont à nouveau autorisées, la métropole a également décidé d’assouplir la ZTL (zone à trafic limité) en place depuis 2025. La zone, déjà passablement complexe, puisqu’elle est ouverte à tous de 6 à 13h et fermée aux autos non autorisées le reste du temps, va devenir plus routière tout en se complexifiant encore un peu plus.

Car toutes rues du centre seront ouvertes à tous les véhicules durant toute la semaine, et fermées le week-end. Une fin de semaine qui débute le vendredi à 15h et se termine le lundi à 5h du matin.

Jusqu’ici, dans la ZFE lyonnaise il fallait jongler avec les rues autorisées ou non. Dorénavant, il faudra jongler avec les horaires. Et être en RTT le vendredi après-midi.