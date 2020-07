Peugeot 3008 : les prix baissent en occasion !

L'OFFRE

Avec près de 8 000 annonces de 3008 d'occasion, le choix est vaste, tant en essence qu'en diesel. La majorité des propositions émanent de professionnels (concessionnaires et négociants) qui revendent des ex-location longue durée en fin de contrat pour les plus anciens (2016-2017), des ex-location courte durée pour les 3008 âgés de deux ans, et enfin des véhicules de direction et de démonstration et des ''0 km'' pour les plus récent (2019-2020). S'ajoutent, des annonces du personnel usine Peugeot (collaborateurs). Les particuliers ne représentent qu'environ 20 % des vendeurs...

LES PRIX

Nous avons réalisé ce dossier en partant d'exemples d'annonces tirés des sites les plus connus. Les décotes maximales dont nous parlons sont donc le reflet des "meilleures affaires" que nous avons pu trouver. Il faut être conscient que les décotes "moyennes" sont bien plus faibles, preuve que le 3008 a du succès et une très bonne cote d'amour. Pour bénéficier de ces "bons plans", il faut alors se lever tôt, et ne pas traîner pour contacter les vendeurs, car ils partent en général en quelques jours, voire heures...

En diesel

Quelques rares 3008 de 2016 et 2017, s'affichent dès 15 000 €, mais ils sont généralement très kilométrés, entre 120 000 km et 200 000 km, ce qui explique ces tarifs attractifs. Mais c'est beaucoup pour une auto d'à peine plus de trois ans. Rappelons que le kilométrage annuel moyen pour cette catégorie est d'environ 20 000 km.

Avec une soulte de 2000 à 2 500 €, les kilométrages parcourus deviennent plus raisonnables et passent sous la barre des 100 000 km. Ainsi, nous avons déniché un 1.6 Blue HDI 120 Allure d'avril 2017 avec 97 000 km au compteur à 17 500 €, soit pratiquement la moitié de sa valeur à neuf.

Avec 20 000 € en poche, on peut s'offrir un 3008 en finition Allure, d'à peine deux ans, affichant entre 50 000 km et 70 000 km, animé par le bloc 1.5 BlueHDI de 130 ch. Neuf, il valait 34 000 €. Soit une décote de plus de 40 % !

Si vous êtes tenté par une version 2.0 BlueHDI 150 ch ayant moins de 80 000 km au compteur, la mise de départ sera de 22 000 €/22 500 €. Vu, un GT Line de mars 2017 ayant 77 000 km pour 22 500 €. Neuf, il coûtait 37 000 €. Ce qui correspond à une décote d'environ 40 %.

Enfin, comptez un billet d'entrée à 25 000 € – 26 000 € pour la motorisation 2.0 BlueHDI 180 ch. Nous avons repéré un 3008 en finition GT Line boîte EAT8 de juillet 2018 et 73 500 km à 24 600 € et une décote de 42 % sous le neuf. Pas mal pour une auto d'à peine deux ans.

En essence

Contrairement aux 3008 diesels, pas de versions essence pour un budget d'environ 15 000 €. La raison : les kilométrages affichés sont davantage en adéquation avec les valeurs moyennes annuelles et par conséquent, pas de moins-value liée au kilométrage excédentaire.

Pour ce qui est de l'offre elle est principalement constituée de versions 1.2 PureTech 130 ch. Comptez un budget initial à 17 500 € pour un 3008 d'entrée de gamme Access ou Active, de 2016-2017. Nous avons trouvé un 3008 Active Business de mai 2017 avec 77 000 km au compteur à 17 600 €, sa valeur à neuf 28 900 €.

Mais avec une enveloppe de 20 000 €, vous pouvez vous offrir le haut de gamme GT Line. Nous avons repéré un 1.2 Puretech GT Line de mars 2017 affichant 57 400 km pour 18 900 €. Neuf, il valait 32 500 €. Là, on frôle les 42 % de décote.

En ce qui concerne la motorisation 1.6 THP 165 ch (remplacé par un 1.6 PureTech 180 ch en 2019), les tarifs à la revente sont un peu moins attractifs. Nous avons repéré un premier prix pour un Allure boîte auto EAT6 de janvier 2017 avec 42 900 km au compteur pour 22 000 €. Neuf, il était à 33 750 € ce qui représente 35 % de décote seulement.

Des 3008 ''0 km'' à 25 % sous le neuf !

Sur le marché des moins d'un an, on trouve des occasions neuves ''0 km''. Des autos, immatriculées fin 2019 au nom de la concession, afin de remplir les quotas annuels imposés par le constructeur et en stock dans la concession. Si votre budget vous le permet, elles méritent le détour car elles ne sont pas forcément plus chères que les modèles de direction ou de démonstration qui affichent généralement plus de kilomètres au compteur. Seul bémol, la garantie est entamée dès la date de première mise en circulation. Ainsi, un 3008 immatriculé le 25 novembre 2019, sera garanti jusqu'au 24 novembre 2021 bien qu'acquis cette année.

Le ticket d'entrée s'affiche à 25 000 € pour une version essence. À ce tarif nous avons trouvé un 1.2 Puretech 130 Allure d'octobre 2019. Neuf, il vaut 32 700 €. L’économie est de 7 700 €. Soit 24 % sous le neuf.

En diesel, un 1.5 Blue Hdi 130 Allure âgé d'à peine deux mois est mis à prix à 27 000 €. Ce qui représente un gain de près de 8 000 € ! Et correspond à un rabais de 23 % par rapport au neuf.

De bons plans aussi chez les collaborateurs Peugeot

Sur le site du personnel usine de Peugeot (clicpeugeot), nous avons également repéré quelques bonnes affaires aussi bien en essence qu'en diesel.

Un 3008 1.2 Pure Tech 130 ch Allure, d'octobre 2019 et 6 500 km au compteur est proposé à 24 400 €. À cette date, sa valeur à neuf était de 32 700 €. L'économie réalisée est de 8 300 € et représente 29 % de rabais. Même constat pour une version à boîte auto EAT8. L'auto d'âge équivalent affiche 2 100 km et est vendue 26 900 €. Soit 27 % sous le neuf de l'époque.

Du côté des diesels, l'offre est plus réduite, mais mérite malgré tout le détour. Ainsi, un vendeur cède à 28 800 € un 3008 1.5 Blue Hdi 130 ch Allure boîte auto EAT8 de janvier 2020 qui n'a que 3 000 km. Neuf, il valait 37 000 €, soit 22 % d'économie pour une occasion d'à peine 7 mois.

Fiable le nouveau 3008 ? À en croire les témoignages de propriétaires, publiés sur notre forum, l'actuel SUV familial de la marque au Lion affiche un bilan fiabilité plutôt positif. Cependant, certains possesseurs – en minorité - se montrent plus critiques. Principal point négatif, la qualité de la finition et des assemblages à bord, à l'origine de bruits parasites et de vibrations au roulage dès 30 000 km. Ajoutons également quelques remarques en carrosserie comme le mauvais alignement du capot moteur générant parfois des tremblements.

LE BILAN : c'est le moment d'en profiter

Essence ou diesel, l'offre en 3008 d'occasion est désormais fournie. Mais avant de craquer, n'hésitez pas à comparer les annonces et les filières de revente. Notre enquête démontre que les modèles les plus âgés et d'entrée de gamme ne sont pas forcément les meilleurs plans. Pour seulement quelques centaines d'euros supplémentaires, vous pouvez gagner en kilométrage et accéder à une finition bien mieux dotée en équipements de série voire d'options.

Où trouver un 3008 d'occasion ?

Concessionnaires et revendeurs multimarques :

Collaborateurs Peugeot :