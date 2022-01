Plus de 675 000 Tesla rappelées

Avec 936 000 véhicules immatriculés dans le monde l’année dernière, Tesla a désormais gagné ses galons de constructeur majeur. Malheureusement, la firme découvre, en parallèle, les vicissitudes liées à la production d’un aussi grand nombre de voitures. Avec, en premier lieu, la multiplication des rappels. Rien qu’en Europe, les problèmes de sécurité nécessitant le contrôle et l’éventuelle modification de voitures ont été au nombre de cinq en 2021. Ce sont principalement les Model 3 et Model Y qui ont été touchés.

Le principal rappel orchestré par le constructeur ces derniers mois ne concerne toutefois pas (encore ?) notre continent. Le site de Tesla France, qui répertorie pourtant les rappels en cours, n’en pipe d’ailleurs pas mot. En revanche, aux États-Unis et en Chine, ce sont plus de 675 000 exemplaires qui doivent retourner en concession. Les trois-quarts d’entre eux sont des Model 3, potentiellement concernées par l’endommagement du faisceau de câbles de la caméra de recul au fil des ouvertures et fermetures du hayon. La marque concerne toutefois que seul 1 % des véhicules qui seront contrôlés seront réellement touchés par ce problème.

Souci de coffre également pour les Model S mais il s’agit, cette fois-ci, d’une défaillance beaucoup plus grave. En effet, le volet de coffre avant pourrait ne pas se verrouiller complètement, le risque étant qu’il s’ouvre pendant que la voiture roule. Ce risque serait également beaucoup plus fréquent puisque Tesla indique que 14 % des Model S rappelées seraient défectueuses.

Dans un cas comme dans l’autre, les modèles concernés ont été assemblés entre 2017 et 2020. À noter que le nombre de véhicules rappelés est supérieur à celui de la production totale de 2020 (509 737 exemplaires).