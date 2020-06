Pneus rechapés : l'Etat veut montrer l'exemple

Dans le grand plan d'économie circulaire et d'économie verte, le gouvernement n'en a pas oublié les transports. Et le thème n'est cette fois pas la baisse de la consommation de carburant des véhicules, mais plutôt les pneumatiques, avec un document publié à la fin du mois dernier, spécifique aux pneus : "Valorisation du rechapage pour l’allongement de la durée de vie des pneumatiques poids lourds".

Ce document se concentre donc sur le rechapage des pneus pour les véhicules lourds et les engins de service. Sur les poids lourds, le gain serait énorme : d'une durée de vie de 120 000 km sur un pneu classique, on passerait à plus de 600 000 km de durée de vie pour un pneu, après deux rechapages.

"Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article", précise l'article de loi.

Les pneus posent surtout un problème de traitement, puisqu'ils représentent une bonne part des déchets français. Rechaper un pneu plutôt que d'en acheter un neuf permettrait d'économiser en moyenne 50 kg de matière première par pneu.