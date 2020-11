Pour 5 000 €, quelles sont les meilleures mini-citadines d'occasion ?

Pour certains, les seules voitures qui méritent le nom de citadines, ce sont elles : les "minicitadines", de type Renault Twingo ou Peugeot 107/108. Les autres, les "citadines polyvalentes" étant depuis 15 ans devenues trop grosses pour conserver ce titre.

Peu importe l'opinion de chacun, les minicitadines sont en effet les reines des cités. Leur longueur réduite, en général moins de 3,70 m, leur rayon de braquage court, leur faible largeur leur permet de se faufiler et de manœuvrer avec aisance même dans les plus petites des artères de nos villes.

Elles sont donc prisées des citadins, ou servent éventuellement de seconde (ou troisième !) voiture pour les ménages ruraux.

À l'achat, ce sont les moins chères. Elles sont en général simples, motorisées assez chichement (nul besoin de 150 ch en ville), et leur équipement de confort est réduit. On les trouve donc en neuf, et hors promotions, entre 9 000 € (un peu moins encore pour certaines) et 20 000 € pour les mieux équipées et les plus puissantes.

Mais vous n'êtes pas sans savoir que les Français sont friands de voitures d'occasion. Il s'en vend presque 3 quand une neuve sort de concession. Le but est bien sûr de réduire la facture d'achat. Ainsi, et même si comparativement les minicitadines décotent moins vite que les plus grosses voitures, elles sont très nombreuses à se trouver sur le marché à des tarifs tournant autour de 5 000 €, le budget que nous nous sommes fixés pour effectuer cette sélection.

Cela représente entre 50 % et 75 % de décote par rapport au prix du neuf, selon le prix de base. Et ne croyez pas qu'à ce prix on trouve des autos rincées et au bout du rouleau. Bien au contraire, on en trouve certaines même en excellent état, et qui méritent le détour.

Nous nous sommes attachés à sélectionner des modèles à la fois au bon tarif, avec des kilométrages pas trop élevés, au coût d'entretien pas trop élevé (de toute façon les marques premium n'ont pas encore investi ce segment peu rentable), mais surtout, à la fiabilité avérée. Ceci histoire de ne pas se retrouver avec des factures de remplacements de pièces ou de réparation élevée, qui mettraient à mal tout l'intérêt d'un achat d'occasion.

Voici donc, pour 5 000 €, la crème de la crème des minicitadines.

La Renault Twingo 2

Elle est extrêmement présente sur le marché de l'occasion. Et à tous les prix, même bien moins cher que 5 000 €. Très pratique avec sa banquette coulissante (sauf finition de base), de nombreux rangements et un bon volume de coffre (jusqu'à 285 litres banquette avancée au maximum), elle est super à l'aise en ville. Elle existait à la fois en essence 1.2 60 ch, 1.2 16v 75 ch ou 1.2 TCe 100 ch, sans oublier la version R.S. 1.6 133 ch, et en diesel de 65/75 ch ou 85/90 ch selon les années.

Selon nous, le meilleur choix pour le budget est une version 1.2 16v 75 ch. Plus véloce que la 60 ch, plus fiable que le TCe 100 aussi. On trouve des modèles restylés, millésime 2014, affichant parfois moins de 100 000 km, et beaucoup de modèles avant restylage n'ayant parfois que 50 000 ou 60 000 km. Privilégiez les finitions Night&Day, Expression ou même haut de gamme Initiale, on en trouve.

Si vous voulez absolument un diesel, pourquoi pas, il connaît peu de souci dans la Twingo 2, dans ce cas un 1.5 dCi 65/75 suffira, et pour le budget, il aura en moyenne 120 000 km.

C'est la plus vendue parmi les 3 minicitadines de la "triplette" PSA/Toyota, avec 822 000 exemplaires sur toute sa carrière, contre 726 000 pour la Citroën C1 et 722 000 pour la Toyota Aygo. Citadine accomplie, elle se montre très à l'aise en ville, grâce à la vivacité sur les premiers rapports de son 3 cylindres 1.0 de 68 ch. Oubliez par contre les versions diesels, à l'agrément en berne.

Elle consomme peu, se révèle très économique à l'usage, avec un moteur à chaîne de distribution, et des entretiens abordables. Et sa fiabilité est aujourd'hui bonne, après avoir connu des soucis de pompe à eau ou d'embrayage. Mais la plupart des modèles sont aujourd'hui mis à niveau. Côté prix, ils sont étonnamment hauts. Pour 5 000 €, on trouvera beaucoup de modèles entre 2009 et 2011, finition Trendy ou Urban, avec des kilométrages compris entre 40 000 km et... 120 000 km ! Autant dire qu'il faut privilégier ceux qui ont le moins roulé, sans avoir non plus été remisés pendant des années.

Si l'on trouve du choix avec la 107, il y en a beaucoup moins avec la plus récente 108, sortie en 2014. L'énorme avantage de cette dernière ? Une fiabilité sans faille, si l'on excepte un souci bien identifié de serrure de coffre, qu'un rappel a fait disparaître. Même son moteur 1.2 Puretech 82 ch atmosphérique ne connaît que très très peu de casses de courroie de distribution, contrairement aux versions turbo.

C'est donc une auto robuste, très à l'aise en ville, vive sur les premiers rapports, y compris avec le petit moteur 1.0 Puretech 69/72 ch. Elle est également bien mieux finie que la 107, plus confortable, mieux insonorisée.

Mais pour les 5 000 € de budget impartis, les exemplaires en vente affichent entre 120 000 km et 180 000 km ! Ce qui commence à chiffrer.

Ce qui est dit pour les Peugeot 107 et 108 vaut pour la Toyota Aygo de première puis de seconde génération. Ce sont des véhicules qui ne diffèrent que par leur esthétique, mais dont les qualités et défauts intrinsèques sont les mêmes. C'est donc presque une affaire de préférence esthétique, ou de concession la plus proche de votre domicile...

Avec la Aygo 1 les kilométrages font aussi le grand écart pour le même budget, on trouvera des versions Confort 1.0 68 ch en majorité. La seconde génération est quasi absente pour 5 000 €.

Encore une fois, vous l'aurez compris, ce qui est vrai ci-dessus est vrai pour la Citroën C1. Elle est un tout petit peu moins chère que la 107, ou aura, pour le même prix, un peu moins de kilomètres en moyenne (entre 60 000 et 90 000 km). On vous conseille une version 1.0 68 ch restylée (à partir de novembre 2008), en finition Confort. Sur le même schéma que pour les autres, la seconde génération est encore très rare pour les 5 000 € de budget, preuve que ces autos décotent lentement.

La Ford Ka 2

Tout comme la triplette PSA/Toyota, la Ford Ka de seconde génération (2008-2016) est issue d'un partenariat. En l'occurrence entre le constructeur américain et Fiat. Et la Ka 2 est donc une Fiat 500 recarrossée. Assez différente esthétiquement, elle opte pour les codes Ford avec des feux effilés et une grande calandre trapézoïdale.

Côté moteur, elle reprend les mécaniques de la 500, mais avec une gamme simplifiée à l'extrême puisqu'elle utilise seulement en essence le 4 cylindres 1.2 69 ch, et en diesel le 4 cylindres 1.3 rebaptisé TDCi 75 ch (arrêté en 2013). Ce sont des blocs très fiables, et la Ka 2 dans son ensemble ne pose pas de souci particulier, à part quelques bugs électroniques ou des soucis de vitres électriques.

Pour un usage citadin, on vous conseille le 1.2 essence. Autour de 5 000 €, vous trouverez des modèles entre 2010 et 2013, affichant entre 60 000 et 100 000 km. Nous vous conseillons les finitions Ambiente ou Titanium, les plus équipées. En diesel, si vous roulez beaucoup, le budget imposera des kilométrages plus élevés (parfois plus de 150 000 km).

La Kia Picanto 2

Elle se retrouve très souvent dans nos sélections de meilleurs modèles citadins. Non sans raison. En effet, la Picanto, si elle n'est pas celle à laquelle on pense spontanément, est une petite auto pétrie de qualités. Si la première génération était un peu rustre, la seconde (2011-2017), qui commence à se trouver pour le budget imparti, est bien plus moderne et accueillante.

Dans un gabarit compact, elle arrive à caser 5 personnes, le plus légalement du monde, quand la plupart des concurrentes sont des 4 places, et un volume de coffre correct pour ramener les courses du supermarché ou des commerces de proximité. Elle est bien fabriquée, très bien finie pour la catégorie malgré des plastiques durs, mais qui présentent bien et sont résistants aux rayures. Et bien équipée.

Elle est dotée de deux motorisations essence, un 3 cylindres 1.0 de 69 ch, puis 66 ch après le restylage de 2015, et un 4 cylindres 1.2 de 84 ch. Le premier est suffisant pour une utilisation citadine quand le second conviendra mieux si vous sortez souvent sur route. Mais ce dernier est rarissime pour les 5 000 € de budget. Vous trouverez surtout des modèles 1.0 69/66 ch, année 2011 ou 2012, affichant entre 70 000 et 120 000 km, en finition Style ou Motion (privilégiez la première, mieux équipée).

La garantie de 7 ans sera échue pour tous ces modèles, mais soyez sans grande inquiétude, la fiabilité de la Picanto est de très haut niveau, et la tranquillité est de mise jusqu'à des kilométrages élevés.

À noter que ce qui vaut pour cette Kia Picanto 2 vaut aussi pour la Hyundai i10 de seconde génération, qui est jumelle technique. Cependant, elle est plus rare en occasion pour ce budget. On trouve plutôt des premières générations, moins sexy et aux prestations moindres.

Voulez-vous que l'on continue de vous parler de voitures cousines ? Non ? Vous en avez marre ? Et pourtant, on recommence avec la VW Up!. C'est la version originale servant de base à la Seat Mii ou la Skoda Citigo. Et c'est aussi la plus répandue des trois sur le marché de l'occasion, même si pour ce budget, l'offre est encore assez rare.

On trouvera dons des modèles essentiellement 2012, en 1.0 60 ou 75 ch (les prix en occasion ne sont pas si différents malgré la différence de puissance) avec en moyenne entre 80 000 et 100 000 km, finition Take Up! ou High Up! (cette dernière étant mieux équipée).

La Up! est une auto certes très raisonnable et sobre stylistiquement parlant. Mais elle est fort homogène sur la route. Confortable, bien insonorisée, plutôt bien finie, elle est une bonne représentante de la catégorie et peu même sortir de la ville sans souci en version 75 ch.

De plus elle est relativement fiable, si l'on excepte un gros souci récurrent de boîte de vitesses, qui casse prématurément. L'avantage après 8 ans et plus, c'est que la plupart des autos auront été mises à niveau, et que du coup, tout rentre dans l'ordre. Un point à bien vérifier cependant.

Bien sûr, tout ce qui est vrai pour cette Up! est vrai aussi pour les cousines déjà citées, Seat Mii et Skoda Citigo.

Encore un partenariat, celui de Suzuki avec Opel , pour proposer un petit véhicule urbain : l'Agila chez Opel, la Splash chez Suzuki. Si le premier Agila était un parfait cube à roulettes, le second se fait un peu plus sexy, et reste dans la catégorie des "minis" même en grandissant de plus de 20 cm, soit 3,74 m.

Une de ses principales qualités ? Sa fiabilité. En effet, les retours négatifs sont rares, et les propriétaires en général ravis de leur achat. L'Agila n'est certes pas la mieux finie, la plus confortable (suspensions fermes), ni la plus performante (surtout avec le 3 cylindres 1.0 65 ch...), mais elle est pratique, habitable, possède un volume de coffre correct pour la catégorie (220 litres), et son châssis est même plaisant. Pour en profiter, il faut opter pour le moteur 1.2 en 86 ou 94 ch. Voire pour le diesel, mais sa vocation urbaine le l'exige pas. Et pour 5 000 €, les modèles à portée seront des millésimes 2009 à 2011, avec en moyenne 100 000 km au compteur. La finition Enjoy est la plus répandue.

La Suzuki Alto 2

On a parlé de l'Agila chez Opel, parlons maintenant de la Alto chez Suzuki. Clone (encore une fois) de la Nissan Pixo, elle est prévue au départ pour le marché indien, et en France, elle a été l'une des voitures les moins chères du marché, en s'affichant à moins de 8 000 € en version de base. Et elle se situe dans la gamme du constructeur japonais sous la Swift et la Splash.

En occasion, et pour le budget, on peut donc trouver un modèle 2013 à 2015, assez récent donc, ayant parfois moins de 80 000 km. Et même des modèles 2010 au même kilométrage, mais plus proches des 3 000 €.

Pour ce tarif, vous aurez une auto malgré tout très basique. La finition est basique, l'équipement est basique, l'agrément de conduite est basique. Mais le confort honnête (y compris auditif), les performances aussi, ainsi que la consommation. Et la fiabilité est sans reproche. Une petite auto de 3,50 qui démarre toujours sans coup férir, dont l'électronique basique ne tombera pas en panne et ne bugue pas. Elle reste rare en occasion, et méconnue, injustement.

La Chevrolet Spark

Un peu plus exotique pour finir cette sélection : la Chevrolet Spark, qui a remplacé en 2009 la Chevrolet Matiz, qui était à la base une Daewoo...

Son style "américanisé" peut plaire, pus que celui de la Matiz en tout cas. Optiques étirées, calandre Chevrolet, feux arrière translucides, poignées de portes arrière intégrées au montant de portière, elle a une gueule, inspirée du concept Beat, vu dans le film Transformers (eh oui...). Même dans l'habitacle l'originalité est là, avec un bloc compteur qui ressemble à celui d'une moto.

Par contre, la qualité de finition est bien celle d'une américaine bas de gamme. C'est plastique dur et facilement rayable à tous les étages. Il y a pire, mais on n'est pas du tout au niveau des Kia Picanto ou Hyundai i10, et même en dessous d'une Renault Twingo 2. Mais force est de reconnaître que ça ne vieillit pas si mal. Sur la route, la Spark est plutôt à l'aise, confortable et bien insonorisée à vitesse stabilisée, mais pas à l'accélération. Les performances sont moyennes avec le 1.0 68 ch , plus consistantes avec le 1.2 81 ch. C'est celui que nous vous conseillons, si vous arrivez à la dénicher en occasion ! Parce que pour le budget, c'est surtout le 1.0 68 ch que l'on trouve. Des modèles 2010 à 2013, affichant parfois moins de 20 000 km ! À noter qu'il existe en version GPL 65 ch, économiquement intéressante.