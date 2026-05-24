Pour les amoureux des belles carrosseries, la BMW Speedtop poursuit ses essais sur le circuit du Nürburgring avant sa commercialisation.

Chez Bmw on poursuit la production de modèles exclusifs pour clients exigeants et fortunés. Après le roadster Skytop produit à cinquante d’exemplaires, voici qu’arrive le break de chasse BMW Speedtop qui sera produit à soixante-dix exemplaires. Un prototype poursuit ses essais à grande vitesse sur le circuit du Nürburgring afin que le comportement routier de ce modèle soit parfait.

Dotée de belles performances, la BMW Speedtop n’est pas destinée à rester à l’arrêt dans le garage de son heureux propriétaire, mais à rouler, c’est en tout cas ce que montre l’essayeur qui pilote à haute allure cet exemplaire encore camouflé. Les premières livraisons de ce modèle devraient débuter dans le courant de l’année prochaine.

Fidèle au concept-car de 2025

Pour les deux derniers modèles exclusifs de BMW, le roadster Skytop et ce break de chasse Speedtop, une base commune, celle de la BMW Série 8 (G15) qui a été produite de 2018 jusqu’à aujourd’hui (la production s’est arrêtée en avril 2026). Quant à la motorisation de ce modèle, il s’agit aussi d’un moteur fiabilisé puisque c’est le V8 4.4 biturbo qui équipait la Série 8 que reçoit le prototype qui tourne sur le Nürburgring, il développe 625 ch dans cette BMW Speedtop, soit la puissance maximale que développe ce bloc lorsqu’il équipe la version M8 Competition. Si le prototype est encore camouflé, les soixante-dix futurs acquéreurs de ce modèle exclusif savent déjà à quoi s’attendre en ce qui concerne la ligne du modèle, puisque le modèle de série sera identique au concept-car dévoilé en 2025 au Concorso di Eleganza Villa d’Este. Excepté le support et la plaque d’immatriculation à l’avant (absents sur le concept-car), tout était déjà fidèlement représenté, y compris ces sortes d’onglets positionnés au centre de la ceinture de caisse qui servent à actionner l’ouverture des portes. Il convient de noter que la partie avant de la BMW Speedtop est l’exacte réplique de celle du roadster BMW Skytop.

Une œuvre d’art sur roues

Pour les puristes, ce modèle est un vrai break de chasse ou « shooting brake ». Parce qu’il n’a que deux portes et un coffre fermé par un hayon. C’est aussi pour cela que ce modèle associe des lignes sensuelles à un profil affichant beaucoup de dynamisme. Il est à la fois élégant et pratique. Dans le cas de la BMW Speedtop, elle est plus qu’un simple véhicule de transport, c’est une œuvre d’art dont chaque détail a été étudié. Ainsi à bord, si l’on retrouve le tableau de bord de la Série 8, celui-ci a été revêtu de cuir pleine fleur avec des surpiqûres faites à la main, on découvre également des inserts en aluminium massifs, des sièges enveloppants d’une rare élégance… c’est pour cela que les acheteurs n’auront droit à aucune personnalisation du modèle qui leur sera attribué. Celui-ci sera fini à la main, numéroté et vendu 500 000 €.