Enfin une nouvelle BMW qui fait envie

Calandre large, fines optiques, lignes fluides et basses aux formes de break de chasse, BMW dévoile ici une auto qui revient aux fondamentaux, et cela fait véritablement plaisir. Pour le directeur du design de Bmw Group, Adrian van Hooydonk : « Une vraie BMW respire le dynamisme et l’élégance même lorsqu’elle est à l’arrêt ». Ce principe va-t-il se transposer dans les futurs modèles de la marque ? Et pourquoi ne pas fantasmer sur le retour du " shark noise ", cette fameuse face avant inversée ?

En attendant que cela se produise, enfin peut-être, on ne peut qu’apprécier l’existence de ce concept, qui restera sans doute sans suite. Enfin, pas pour tout le monde puisque BMW va en produire 70 unités, réservées à des « collectionneurs et connaisseurs ».

L’intérieur du concept ne propose pas les aménagements des derniers modèles qui consistent à intégrer une grande dalle numérique. Ici, la planche de bord est reprise de l’ancienne Série 8 avec la large console centrale et une instrumentation digitale physiquement séparée de l’écran centrale tactile.

Un bon vieux V8 sous le capot

À noter que BMW s’est associé au fabricant d’articles en cuir italien Schedoni pour la partie arrière, prévue pour y accueillir des bagages plutôt que des passagers. Ce Concept Speedtop ne s’appréciera qu’à deux.

Sous le capot, la marque allemande n’y est pas allée de main morte puisque vient se loger le V8 4.4 biturbo de 625 ch déjà vu dans la Série 8.