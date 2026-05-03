Pour participer à cette épreuve, il est interdit d’avoir un toit et un pare-brise

Participer à un roadtrip est généralement une bonne manière de s’assurer des moments inoubliables. Pour pousser le curseur encore plus loin, il existe outre-Atlantique un événement pour le moins insolite : le Choptop Challenge. Il s’agit d’un rallye automobile touristique atypique qui traverse les États-Unis de Chicago à La Nouvelle-Orléans sur quatre jours avec des dates habituellement bloquées à la fin du mois de mars. L’épreuve mêle navigation, défis et stratégie, avec un règlement aussi simple qu’absurde : parcourir le plus de villes possible pour accumuler des points, tout en roulant sans toit ni pare-brise. L’événement ne repose pas sur la vitesse mais sur la créativité et la gestion du parcours.

Chaque équipe choisit son itinéraire pour maximiser son score. Et bien entendu, les villes éloignées du tracé direct rapportent davantage. Des défis variés jalonnent le parcours, allant d’actions symboliques à des épreuves plus insolites, avec des bonus pour ceux qui complètent tous les objectifs d’une ville. Certaines mécaniques de jeu -comme des objets à forte valeur en points pouvant changer de main- ajoutent une dimension stratégique imprévisible. Les véhicules engagés sont souvent anciens ou modifiés de manière radicale, ce qui renforce l’aspect expérimental de l’épreuve. Pour ne rien arranger, les participants doivent composer avec des contraintes mécaniques, la fatigue et les conditions météo tout en respectant les règles de sécurité imposées.

Un classement symbolique

Même si le classement final repose sur un total de point, le Choptop Challenge repose sur une quête d’expérience automobile différente pour les équipages. Rendez-vous sur la page Instagram officielle de l’épreuve pour ne rien rater des photos et des futures dates de cette étrange aventure.