Bmw

Le cascadeur Josef Tödtling s'enflamme puis tracte une BMW sur 100 mètres pour un record

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Se transformer en torche humaine avant de déplacer un véhicule est un exercice particulièrement apprécié par le cascadeur Josef Tödtling. Une manœuvre qui l'inscrit une nouvelle fois dans le célèbre Guinness World Records.

Défier la mort est pour quelques individus un passe-temps quotidien. Voici l'exemple du cascadeur autrichien Josef Tödtling qui prend plaisir à se mettre en feu pour réaliser des figures insolites dignes des plus grands films d'action. Son dernier défi : devenir une torche humaine qui tracte une voiture.

Le challenge réalisé le 24 juin dernier à Vienne vient tout juste d'être reconnu par l'organisme spécialiste des records Guinness World Records. La manœuvre consistait à tirer une auto sur 100 mètres le plus vite possible. Josef Tödtling parvenait cet été à réaliser cette prouesse en 56,42 secondes avec une BMW Série 3 génération E36 reliée à sa taille.

Un gel spécial évite à Josef Tödtling de périr dans les flammes.
Un gel spécial évite à Josef Tödtling de périr dans les flammes.

Des préparatifs précis pour éviter le pire

Il est sans surprise extrêmement dangereux de se lancer dans une telle opération. Josef Tödtling bénéficiait lors de l'épreuve d'une combinaison ignifugée et d'un gel spécial chargé de refroidir les zones d'application. En outre, une personne dotée d'un extincteur se tenait à ses côtés pendant sa progression pour tout arrêter à la moindre alerte.

