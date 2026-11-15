Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Safrane

Voiture plaisir à petit prix

Pourquoi cette grande berline française reste le summum du confort et du luxe à petit prix

Dans Rétro / Youngtimer

Stéphane Schlesinger

3  

Vous avez envie de rouler très confortablement en famille dans une berline luxueuse et rare sans casser votre tirelire ? La solution s’appelle Renault Safrane, V6 ou 5-cylindres, et dépêchez-vous de l’acheter car sa cote pourrait bientôt grimper…

Pourquoi cette grande berline française reste le summum du confort et du luxe à petit prix

Même si elle a rencontré un grand succès, la Renault 25 arrive à obsolescence au début des années 90. Elle tient encore la dragée haute aux Citroën XM et Peugeot 605 quand débarque sa descendante début 1992 : la Safrane. Celle-ci, en gestation depuis le milieu des années 80, se veut plus opulente et rassurante : les années 90 sont celles du confort. D’ailleurs, durant cette décennie, la sécurité passive revient à la mode, et pour satisfaire à de nouvelles exigences en la matière, Renault a conçu une toute nouvelle plate-forme pour la Safrane, qui n’a plus rien à voir avec sa devancière, héritière des R20/R30.

S’il conserve des roues avant motrices, le nouveau haut de gamme  Renault implante désormais sa mécanique transversalement, et bénéficie de trains roulants tout neufs. A l’avant, on recourt à des jambes de force, économisant de l’espace, et à l’arrière, à un très bel essieu multibras, une première chez le constructeur. On n’a pas fait de petites économies ! Le tout se drape d’une carrosserie due à Jijo Nagashima, issu de chez Opel et qui ira plus tard chez BMW dessiner la Z3

En mai 1992, la Renault X54, dite Safrane, est dévoilée. Elle se veut plus tranquille que la R25, favorisant nettement le confort.
En mai 1992, la Renault X54, dite Safrane, est dévoilée. Elle se veut plus tranquille que la R25, favorisant nettement le confort.

Le lignes de la Safrane sont validées en 1986, soit un an avant l’arrivée à la tête du design Renault de Patrick Le Quément. Celui-ci modifiera ne les modifiera qu’à la marge, le design étant définitivement gelé en 1988. Quatre ans plus tard, la grande Renault est présentée, et, curieusement, elle ressemble beaucoup à la Mazda 626 de type GE 5 portes, apparue en 1991… Est-ce pour ça que la Safrane semble un peu timorée ?

 

La Renault Safrane, comme la Citroën XM, conserve un hayon arrière. Cela dit, avec 0.31, son Cx est moins bon que celui de la R25.
La Renault Safrane, comme la Citroën XM, conserve un hayon arrière. Cela dit, avec 0.31, son Cx est moins bon que celui de la R25.

Heureusement, elle peut compter sur un habitacle spacieux et très bien fini, ainsi que sur une belle palette de moteurs. En haut de gamme, on retrouve le bon vieux V6 PRV, en 3,0 l et 170 ch, allié à une boîte manuelle à 5 rapports, ou une automatique à 4 rapports. Surprise, on peut opter pour une transmission intégrale dite Quadra, dotée d’un blocage de différentiel : quand on vous dit que Renault met les petits plats dans les grands ! Proposée uniquement avec la finition huppée RXE, la Safrane V6 se dote d’office d’amortisseurs pilotés, d’un correcteur d’assiette et d’une direction à assistance variable.

Grande richesse de la Renault Safrane, ici en 1993, son habitacle vaste, pratique (banquette rabattable), et très confortable.
Grande richesse de la Renault Safrane, ici en 1993, son habitacle vaste, pratique (banquette rabattable), et très confortable.

De plus, son équipement se révèle d’une richesse incroyable : ABS, jantes alliage, clim auto bizone, sièges avant chauffants et dotés de réglages électriques (comme la banquette arrière), hifi, 4 vitres électriques, ordinateur de bord, régulateur de vitesse, pare-brise dégivrant, lave-phares… Corollaire, le prix est très, très élevé : à partir de 256 200 F, soit 66 350 € actuels selon l’Insee. Comme les performances restent moyennes (220 km/h au maxi tout de même) à cause du poids élevé (1 465 kg, c’est beaucoup à l’époque), la Safrane V6 ne se vendra pas énormément.

Une version Baccara très luxueuse se joint à la gamme quelques mois après le lancement. On la repère à sa calandre et ses jantes.
Une version Baccara très luxueuse se joint à la gamme quelques mois après le lancement. On la repère à sa calandre et ses jantes.

Songez aussi qu’une BMW 525i Pack, plus puissante que la française avec ses 192 ch, ne coûte que 241 700 F, une Audi 100 2.8 E Quattro (174 ch) 239 050 F, et une Mercedes 260 E Référence  (161 ch) 253 600 F. Ambitieuse, la Safrane l’est assurément, et le confirme en 1993, avec sa variante Baccara encore plus luxueuse (cuir et chère : 340 000 F, soit 86 300 € actuels… Cette année-là, l’airbag conducteur et les prétensionneurs de ceintures sont livrés en série.

A l'arrière, la Safrane arbore de grand feux couvrant amplement la face, mais on se demande pourquoi l'essuie-glace n'a pas de carénage enjoliveur. Même une banale Clio en a un !
A l'arrière, la Safrane arbore de grand feux couvrant amplement la face, mais on se demande pourquoi l'essuie-glace n'a pas de carénage enjoliveur. Même une banale Clio en a un !

En 1994, l’antidémarrage codé est installé d’office, tout comme le lecteur de CD, mais les amortisseurs pilotés disparaissent, alors qu’en 1995, la finition RXE est remplacée par l’Ellipse. L’équipement change un peu (perte du lecteur CD, adoption d’un toit ouvrant), et, surprise, la V6 se décline en Dédicace, bien plus abordable car moins dotée (pas de sièges électriques par exemple). Mais la Baccara subsiste.

En version Quadra, la Renault Safrane devient le seul haut de gamme français jamais produit à bénéficier d'une transmission intégrale.
En version Quadra, la Renault Safrane devient le seul haut de gamme français jamais produit à bénéficier d'une transmission intégrale.

En 1996, la Safrane bénéficie d’un restylage relativement réussi, mais le V6 n’évolue pas, à ceci près qu’il n’est plus livrable qu’en boîte auto. Mais si on veut un beau moteur allié à une boîte manuelle, on a la 2.5 l 168 ch dotée d’un 5-cylindres Volvo ! Trois finitions au programme, la RXE (rien à voir avec la première du nom, l’équipement étant moins riche, même s’il inclut la clim et la sono), la RXT se substituant à l’Ellipse (avec airbag passager, dossiers et assises des sièges avant gonflables voire chargeur de CD), et l’Initiale, en remplacement de la Baccara. Mais la surpuissante  Biturbo a disparu...

En Baccara, la Renault Safrane bénéficie de jantes spécifiques et d'un aileron arrière. Ici en 1993.
En Baccara, la Renault Safrane bénéficie de jantes spécifiques et d'un aileron arrière. Ici en 1993.

A l’été 1999, même si elle arrive en fin de carrière, la Safrane change de V6. Exit le PRV, place au L7X conçu avec PSA. Ce bloc à 24 soupapes développe 194 ch, et emmène la Renault à 225 km/h, uniquement en boîte auto, désormais fournie par ZF. Trois finitions sont au catalogue : Pack, Pack cuir et Initiale. Toutes sont très équipées : sièges électriques, projecteurs au xénon, ordinateur de bord, direction à assistance variable, lecteur CD…

En 1995, la Renault Safrane descend légèrement en gamme (en prix ) avec sa finition Dédicace, moins richement dotée.
En 1995, la Renault Safrane descend légèrement en gamme (en prix ) avec sa finition Dédicace, moins richement dotée.

La Pack cuir ajoute le cuir (logique), le GPS, la hifi, les sièges pneumatiques et le régulateur de vitesse, alors que l’Initiale adopte un cuir plus étendu, une alarme, des boiseries, ou encore des jantes de 16 pouces. Mais voilà, fin 2000, la Safrane rend les armes, remplacée par une Vel Satis qui fera beaucoup parler d’elle. 313 089 unités ont été fabriquées (à Sandouville), moitié moins que la R25, mais cinq fois plus que sa remplaçante.

En 1996, la Renault Safrane, relookée, gagne en agressivité à l'avant. L'équipement progresse, et un 2,5 l Volvo de 168 ch s'installe sous le capot.
En 1996, la Renault Safrane, relookée, gagne en agressivité à l'avant. L'équipement progresse, et un 2,5 l Volvo de 168 ch s'installe sous le capot.

Combien ça coûte ?

En très bon état, une Safrane 2.5 s’échange contre 3 000 € en RXE, et jusqu’à 3 500 € en Initiale, avec certes un kilométrage supérieur à 200 000. Ajoutez 500 € pour une V6, et encore 1 000 € si vous voulez une auto impeccable.  Si vous trouvez un exemplaire de moins de 100 000 km, précipitez-vous, il n’y en a quasiment plus ! Evidemment, il faudra payer plus cher, environ 12 000 €.

A l'arrière, les nouveaux feux de la Safrane restylée font un peu pauvres face à ceux de l'ancien modèle : Renault a limité le prix de revient de la voiture, en abaissant par ailleurs la qualité de finition.
A l'arrière, les nouveaux feux de la Safrane restylée font un peu pauvres face à ceux de l'ancien modèle : Renault a limité le prix de revient de la voiture, en abaissant par ailleurs la qualité de finition.

Quelle version choisir ?

Les Safrane phase 1 peuvent séduire par leur finition meilleure que celle des restylées. On pourra craquer pour une RXE en boîte manuelle et suspension passive, histoire de favoriser la fiabilité. Evidemment, elles sont très difficiles à trouver. En phase 2, la 2,5 l constitue un excellent compromis, surtout en manuelle, là encore. Déjà bien dotée, la RXE peut suffire, mais autant s'offrir un bel équipement, comme une RXT.

L'habitacle ultra-équipé et élégamment présenté de la Safrane Baccara, ici en 1993, a de quoi faire envie. Boiseries généreuses, cuir épais, téléphone de série...A rechercher pour collectionner !
L'habitacle ultra-équipé et élégamment présenté de la Safrane Baccara, ici en 1993, a de quoi faire envie. Boiseries généreuses, cuir épais, téléphone de série...A rechercher pour collectionner !

Les versions collector

Là, ce seront les V6 Quadra en parfait état de marche (rarissime), de préférence en Baccara. Cela dit, toute Safrane impeccable et peu kilométrée devient collectionnable, avec à la clé, des prix qui augmentent.

Tous les moteurs haut de gamme de la Renault Safrane sont très solides, les V6 (PRV comme ici) et L7X, tout comme le 5-cylindres Volvo.
Tous les moteurs haut de gamme de la Renault Safrane sont très solides, les V6 (PRV comme ici) et L7X, tout comme le 5-cylindres Volvo.

Que surveiller ?

Mécaniquement, tous les moteurs sont très solides et capables d’encaisser 300 000 km sans panne majeure. Evidemment, cela suppose un entretien rigoureux, avec par exemple changement de la courroie de distribution avant 150 000 km sur le L7X et le 5-cylindres. Le PRV conserve une chaîne sans entretien. On surveillera les fuites aux joints de couvre-culasse et l’état du circuit de refroidissement sur les V6.

Si les boîtes manuelles tiennent le choc, il en va différemment des automatiques, l’AD8 étant d’ailleurs plus robuste que la ZF4HP20 (ou LMO) équipant la V6 L7X. Toutes ont besoin de vidanges complètes tous les 50 000 km pour tenir le choc. Sinon, c’est la loterie, sachant du reste que le convertisseur de couple passe rarement les 200 000 km (mais il se change indépendamment de la boîte). Sur la Quadra, le différentiel central peut dysfonctionner (fuites, commande hydraulique non opérante), et les flectors sont à surveiller.

Surtout, examinez bien les amortisseurs pilotés : ils sont introuvables en rechange ! Cela vaut aussi pour certaines pièces, touchant notamment à l’assistance de direction, aux capteurs d’ABS, aux équipements… La Safrane étant âgée, elle peut souffrir de la corrosion : bas de caisse, passages de roue (surtout arrière), cloches d’amortisseur. Enfin, l’habitacle, solidement fabriqué, vieillit très correctement.

Cela dit, le ciel de toit s’affaisse et une multitude de petites pannes électrique gâche la vie : moteurs électriques en panne (vitres, sièges, pulseur d’air), tachymètre inopérant, clim défectueuse. Là encore, sourcer les pièces n’a rien d’évident, d’où l’intérêt de privilégier un exemplaire parfaitement fonctionnel avant de considérer le kilométrage lors de l’achat.

Au volant, on est d'abord impressionné par le confort de la Renault Safrane V6, ici en 1992. Le comportement est rassurant, mais le V6 manque un peu de nerf.
Au volant, on est d'abord impressionné par le confort de la Renault Safrane V6, ici en 1992. Le comportement est rassurant, mais le V6 manque un peu de nerf.

Sur la route

On est assis un peu haut dans la Safrane, même si la position de conduite demeure très agréable. Le siège bien étudié  y est pour quelque chose ! Quoi qu’on en dise, le PRV, surtout à manetons décalés comme ici, séduit par sa douceur et sa mélodie, mais voilà, il a un peu de poids à emmener.

Très Renault avec sa casquette, le tableau de la Renault Safrane 1 est beaucoup mieux fabriqué que celui de la R25. Ici en 1995 avec l'airbag.
Très Renault avec sa casquette, le tableau de la Renault Safrane 1 est beaucoup mieux fabriqué que celui de la R25. Ici en 1995 avec l'airbag.

Aussi, même s’il est très souple, il ne colle pas au siège en accélération, encore que les performances suffisent amplement, la boîte étant bien étagée (mais un peu rêche). Dommage que Renault n’ait pas retenu un simple turbo, car si le châssis pourrait en encaisser bien plus. Car avec la direction paramétrique et l’essieu autodirectionnel, la Safrane tient fort bien la route, tout en remontant suffisamment d’informations.

En RXT, la Renault Safrane choie ses passagers arrière : espace, cuir, banquette réglable électriquement, bouche de clim...
En RXT, la Renault Safrane choie ses passagers arrière : espace, cuir, banquette réglable électriquement, bouche de clim...

Plus rassurante qu’une BMW Série 5 E34, la Renault filtre remarquablement les aspérités, donc procure un très grand confort, d’autant que son insonorisation s’avère soignée. Son freinage n’a pas la réactivité d’une moderne, mais il fait décemment son travail… Reste que le V6 pèche par gourmandise : 11 l/100 km en roulant tranquillement.

 

L’alternative newtimer

Renault Vel Satis V6 (2001 – 2009)

Bizarre et peu fiable, la Renault Vel Satis sera un échec commercial. Dommage, car son V6 3.5 va très bien et son confort étonne encore. Ici en 2002.
Bizarre et peu fiable, la Renault Vel Satis sera un échec commercial. Dommage, car son V6 3.5 va très bien et son confort étonne encore. Ici en 2002.

Quand on est habitué à la très classique Safrane, on sursaute quand on voit la Vel Satis ! Son look très décalé traduit de l’audace, mais aussi une complète désorganisation du bureau de design de Renault… Reste que ce vaisseau-amiral jouit d’un habitacle aussi réussi que sa ligne est discutable. Joliment dessiné, richement équipé, confortable et très spacieux.

Alors, avec le V6 3,5 l de 241 ch fourni par Nissan, on obtient une grande routière rapide (235 km/h), mélodieuse et efficace, les trains roulants étant judicieusement mis au point. Légèrement restylée en 2005, la Vel Satis progresse en qualité à cette occasion, mais conserve son excellent moteur. Elle est retirée pour 2009. A partir de 5 000 €.

 

Renault Safrane V6 (1993) la fiche technique

  • Moteur : 6 cylindres en V, 2 975 cm3
  • Alimentation : injection électronique
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
    • Transmission : boîte 5 manuelle ou 4 auto, traction ou transmission intégrale
  • Puissance : 170 ch à 5 500 tr/min
  • Couple : 235 Nm à 4 500 tr/min
  • Poids : 1 465  kg
  • Vitesse maxi : 220 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 9,6 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Renault Safrane, rendez-vous sur le site de La Centrale

3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault Safrane

Renault Safrane

SPONSORISE

Actualité Renault Safrane

Voir toute l'actu Renault Safrane