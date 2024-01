2 CV, BX, 205, R21, 405 : les icônes du passé se vendent-elles encore bien en occasion ?

Certaines autos des années 70, 80 ou 90 se sont vendues à des millions d'exemplaires, chiffres que peinent à atteindre les modèles d'aujourd'hui, tant la concurrence s'est développée, en provenance du Japon, de la Corée, et maintenant de Chine.

Des best-sellers dont tout le monde se souvient : La Renault 5, la Super 5, la Peugeot 205, la Citroën 2 CV (si on remonte encore un peu dans le temps !) ou l'AX, pour parler des citadines. Les Renault R21, R19, R25, les Peugeot 504, 505 ou bien sûr la fameuse 405, les Citroën CX ou BX, ou encore la Xantia pour parler de modèles plus imposants. Mais aussi les Volkswagen Polo ou Golf, les Ford Fiesta ou Escort...

Bref, des modèles iconiques, dans lesquels tout le monde ou presque a posé le séant, puisque les parents/famille/amis en possédaient une.

Que deviennent aujourd'hui ces autos ? Tombées en désuétudes pendant un temps, elles reviennent sur le devant de la scène, et connaissent à nouveau le succès. Le phénomène "youngtimer", qui puise son origine dans la nostalgie des trentenaires ou quarantenaires d'aujourd'hui, qui veulent à nouveau rouler dans la voiture de leurs parents, est à l'image du phénomène "Star 80" pour la musique. C'est le retour des vieilles icônes !

Elles font plus de ventes en occasion que beaucoup de "modernes"

Et comme les autos dont on parle se sont vendues par paquets de 100 000, elles sont encore, pour certaines, très présentes sur le marché de l'occasion, plus sensibles à la rouille qu'aux menaces de restrictions de circulation, d'autant que celles de plus de 30 ans peuvent passer en carte grise collection, et y échapper alors.

Un écueil toutefois : pour les modèles qui ont connu plusieurs générations, en portant toujours le même patronyme, les statistiques de ventes sur le marché du VO sont biaisées. Nous avons les chiffres pour la Clio, la Golf, toutes générations confondues, y compris les récentes. Il est donc difficile de tirer des conclusions. Reste que la Clio de première génération se vend encore beaucoup, et c'est certainement aussi le cas pour les Golf 1 et 2. En tout cas, pour celles qui ont eu une seule génération, c'est limpide et on peut regarder comment le marché se comporte. Vous allez le voir, c'est parfois surprenant.

Voici un tableau qui récapitule le nombre de transactions en occasion des modèles les plus emblématiques, sur l'année 2023.

Modèle (années) Nombre de transactions en 2023 Rang sur le marché du VO Modèle le plus vendu : Renault Clio (toutes générations confondues 1990-aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée) 338 450 1 Volkswagen Golf (1974-aujourd'hui) 136 574 4 Peugeot 206 (1998-2009, pas encore vraiment youngtimer, mais pour donner un repère) 105 461 8 BMW Série 3 (1975-aujourd'hui) 58 814 18 Peugeot 106 (1991-2003) 16 942 73 Peugeot 306 (1993-2002) 13 585 92 Peugeot 205 (1982-1998) 11 615 105 Citroën 2 CV (1948-1990) 5 856 149 Renault R5 (1972-1984) 4 917 164 Renault R4/4L (1961-1995) 3 623 203 Citroën AX (1986-1998) 3 436 207 Citroën Xantia (1993-2001) 2 764 226 Citroën ZX (1991-1998) 2 728 229 Renault 19 (1988-1999) 1 667 295 Peugeot 405 (1987-1997) 1 315 317 Peugeot 309 (1985-1994) 1 293 319 Renault Safrane (1992-2002) 914 356 Renault 21 (1986-1995) 886 370 Citroën BX (1982-1994) 799 382 Ford Escort (1968-2000) 745 395 Renault 25 (1984-1992) 465 462

Ces chiffres expliquent plusieurs choses. D'abord, ils démontrent, s'il en était besoin, que certains modèles deviennent de plus en plus rares sur le marché du VO. Et cela explique (en partie) la hausse parfois vertigineuse de leur cote. On pense aux BX, R25, 405 ou même Xantia pour certaines versions. Elles se vendent beaucoup moins que des 2 CV ou des 205, ce qui n'empêche pas ces dernières d'atteindre des sommets côté prix de revente d'ailleurs !

Mais ensuite, ils montrent aussi, pour certains modèles, qu'ils sont encore bien plus présents en occasion que des autos beaucoup plus récentes. Il faut par contre mettre en perspective pour s'en rendre compte.

Ainsi, par exemple, les Peugeot 106 se vendent bien plus en occasion que les plus récentes 108 (12 960 exemplaires, 94e place) ! Ou encore que les Mercedes GLA (15 518, 83e) ou Volkswagen Passat (15 460, 84e), qui sont pourtant toujours en vente, alors que la 106 est arrêtée depuis 20 ans !

La Peugeot 205, avec ses 11 615 transactions et sa 105e place, fait beaucoup plus de ventes que le Renault Arkana (9 314, 117e), pourtant un best-seller de Renault depuis sa sortie, ou que la Skoda Octavia (8 429, 123e) !

La plus ancienne encore Citroën 2 CV passionne les acheteurs, elle qui s'est échangée encore 5 856 fois en 2023 (149e place), soit beaucoup plus encore que les très récente et pas si mal vendues Volkswagen UP! (5 198, 158e) ou Honda Jazz (3 644, 201e). Elle fait même presque aussi bien que la Toyota Prius (6 609, 142e) !

En descendant dans le classement, on tombe sur la familiale star de Peugeot dans les années 90 : la 405. Avec "seulement" 1 315 ventes et la 317e place, elle fait cependant mieux que le Skoda Yeti (1 232, 326e) ou que la Chevrolet Corvette, toujours en vente, elle (1 212, 331e).

Et si la Citroën BX commence à sérieusement décliner (ce qui entraîne aussi une hausse des tarifs des plus beaux modèles comme la Sport, la GTI ou la 16 soupapes), ses 799 exemplaires font qu'elle se vend mieux en occasion que par exemple le Peugeot 4008 (794, 385e), la Volvo S40 (766, 390e), ou même que la Hyundai Ioniq 5, dont on parle tant (379, 483e place seulement).

Étonnantes donc, ces "anciennes" et "youngtimers". Elles n'ont pas fini, malgré les années, de faire parler d'elles.