Citroën XM V6 vs Renault Safrane V6, la noblesse des familiales françaises, dès 3 000 €

Au tournant des années 90, le haut de gamme français a encore son mot à dire. Les XM et Safrane succèdent à des modèles à succès, les CX et R25, avec de bons arguments. Suspension ultra-technologique et look radical pour la Citroën, finition soignée et conception sérieuse pour la Renault, mais toutes deux ne connaîtront qu’un succès mitigé. Nanties du PRV 3.0 de 170 ch, ou du PR de 194 ch, elles délivrent pourtant un certain agrément et des performances élevées, tout en se dénichant à l’heure actuelle à des prix très bas.

Les forces en présence

Citroën XM V6 (1989 – 1995), berline 5 portes, 6 cylindres en V, 3,0 l, 170 ch, 1 420 kg,

222 km/h, à partir de 4 000 €.

Renault Safrane V6 (1992 – 1998), berline 5 portes, 6 cylindres en V, 3,0 l, 170 ch, 1 485 kg, 220 km/h, à partir de 3 000 €..

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Présentation : sensations ou consensus ?

Chez Citroën, depuis la Traction de 1934, on n’a jamais produit de haut de gamme banal. Si certains ont reproché, à tort, à la CX de l’être, aucun n’a pu trouver à sa remplaçante un manque de personnalité. En effet, à sa sortie en mai 1989, la XM a marqué les rétines par son look radical dû à Marc Deschamps, alors chez Bertone, qui n’a pas hésité à lui offrir quelques références stylistiques de la SM.

Arborant une plateforme inédite, la grande Citroën bénéficie aussi d’une suspension hydropneumatique désormais dotée d’une gestion électronique, appelée Hydractive. Un système garantissant en théorie un compromis confort/tenue de route hors pair. Sous le capot, les moteurs sont, comme souvent chez le double chevron, un peu ternes. Cela dit, en haut de gamme, on trouve le bloc assez noble qui a toujours manqué à la CX : le V6 PRV, dans sa dernière évolution à 3,0 l, arbre d’équilibrage et 170 ch.

Ce moteur emmenant la XM à 222 km/h s’associe d’office à la finition haut de gamme Ambiance comprenant la suspension Hydractive, l’ABS, la direction à rappel asservi Diravi, les quatre vitres, sièges avant et rétros électriques, l’ordinateur de bord, le volant réglable dans les deux plans, la vitre interne séparant les passagers du coffre, ou encore la régulation du chauffage. Mais la radio, les jantes en alliage et la clim demeurent en option. Ce, malgré un prix conséquent : 199 000 F, soit 52 200 € actuels selon l’Insee. A titre indicatif, une BMW 525i E34 (170 ch) revient à 205 000 F.

Néanmoins, la XM est élue Voiture de l’année 1990 et les ventes connaissent un bon départ :

100 000 unités écoulées la première année. Malheureusement, PSA a procédé à d’ineptes économies de bouts de chandelle, qui causeront à la XM bien des soucis de fiabilité. Sa réputation ne s’en relèvera jamais ! Les ventes baissent dès 1991 (des rappels ont lieu) offre de moteurs enrichie (dont un 3.0 V6 24 soupapes) et Citroën, loin de baisser les bras, corrige sans cesse son vaisseau-amiral.

Fin 1992, la suspension, revisitée, devient Hydractive II, et une finition Exclusive, très riche (cuir, clim auto, sono, boiseries), apparaît sur la V6 170 ch. Puis en 1993, la XM bénéficie d’une mise à niveau de son circuit électrique, cependant qu’un restylage intervient à l’été 1994. Au programme, nouveau tableau de bord, train arrière désormais autodirectionnel, double airbag de série, légères retouches de carrosserie, finition améliorée, équipement enrichi, nouvelles appellations (SX, VSX et Exclusive)… et prix toujours lourds.

En 1995, le V6 PRV, à bout de développement, est remplacé par le V6 ES, lui aussi partagé avec Renault. Ce 3,0 l 24 soupapes développe 194 ch, mais adopte une courroie de distribution, onéreuse à remplacer. En 2000, la XM quitte la production, après que 333 405 unités sont sorties de l’usine de Rennes. Magré tout, cela reste le haut de gamme français le plus vendu depuis la R25 !

Depuis la remarquable R16 de 1965, les hauts de gamme Renault arborent un hayon. La Safrane, qui succède à la R25 en 1992, ne déroge pas à la règle. Mais elle change presque tout le reste ! En effet, plate-forme, design (mollasson) et trains roulants sont inédits. Ces derniers recourent à des jambes McPherson à l’avant et à l’arrière, où l’essieu a un effet auto-directionnel.

Sous le capot, contrairement à ceux de la R25, les blocs sont désormais transversaux mais demeurent assez convenus. D’ailleurs, on retrouve en haut de gamme le V6 PRV, identique à celui de la XM, avec son arbre d’équilibrage, ses 3,0 l et ses 170 ch. Il s’associe à deux finitions. D’abord, la RT, assez sommaire même si les vitres avant électriques, les jantes en alliage et l’ABS sont de série. A 200 000 F (48 000 € actuels selon l’Insee), c’est bien le moins !

A 256 200 F (61 500 € actuels selon l’Insee), la RXE ajoute les vitres arrière et les sièges électriques (banquette arrière comprise), la clim auto bizone, la hifi, le régulateur de vitesse mais aussi et surtout l’amortissement piloté, le correcteur d’assiette, la direction à assistance variable ! On peut même ajouter une transmission intégrale Quadra en supplément. A l'époque, les Français n'hésitent pas à avoir la main lourde côté tarifs !

En 1993, le seuil du grand luxe est franchi avec la Baccara, dotée d’une superbe sellerie en cuir, de la ronce de noyer et d’un téléphone. Bien fabriquée, la Safrane est lourde et les performances s’en ressentent. C’est la rançon de la barre placée haut côté qualité. La grande Renault se vend correctement, mais la R25 faisait mieux ! Le prix...

Fin 1996, la Safrane bénéficie d’un restylage judicieux. L’avant gagne nettement en agressivité, tandis que la poupe se modernise… Mais, la Safrane perd sa suspension pilotée et conserve le bon vieux PRV, en RXT et Initiale (variantes correspondant aux anciennes RXE et Baccara). Il attendra jusqu’en 1998 pour se voir remplacé par le V6 L, quasi identique à l’ES de la XM avec ses 194 ch. La Renault restera en vente jusqu’en 2001. 310 000 exemplaires auront été vendus, ce qui demeure honorable.

Fiabilité/entretien : un double chevron capricieux

On l’a beaucoup dit, la XM a connu bien des avaries en début de carrière. Pépins électriques en cascade, connectique défaillante, fuites hydrauliques, avaries avec la Diravi… Après les rappels de 1991, cela va mieux, même si certains exemplaires se sont révélés très fiables. La loterie !

Le restylage de 1994 rend la XM nettement plus sereine, même si le faisceau demeure faiblard et les fuites hydrauliques pas si rares. Heureusement, le moteur PRV est très costaud, et sa chaîne de distribution simplifie la maintenance. Celle-ci devra être scrupuleuse pour conserver une XM qui roule, sachant que les pièces sont chères et pas toujours faciles à trouver. La boîte auto demande des vidanges régulières, qui ne sont pas toujours effectuées, alors que l’âge venant, la corrosion attaque, sans excès toutefois. Enfin, surprise, l’habitacle vieillit correctement.

Au contraire de la XM, la Safrane n’a pas souffert de gros ennuis de jeunesse. Comme sur la XM, le PRV est très fiable et d’un entretien aisé, mais la boîte auto se révèle faiblarde. Vidanges très régulières exigées, sinon la pompe lâche et la transmission avec ! Le reste de la Renault vieillit très bien, hormis peut-être les têtes d’amortisseur avant, alors que si éléments pilotés sont fiables, ils sont aussi introuvables en cas de panne...

On peut toutefois les remplacer par des éléments passifs. L’habitacle résiste vaillamment aux années, sans trop de pépins électriques (hormis les sièges chauffants), surtout sur les phases 1. Enfin, la Safrane apparaît bien protégée contre la rouille. Mais, accusant parfois plus de 30 ans, elle mérite une inspection.

Avantage : Renault. Mieux fabriquée et plus simple à entretenir que la XM, la Safrane remporte ici une victoire logique.

Vie à bord : espace et douceur

Dans la XM, on apprécie la très belle visibilité, même depuis l’arrière où la banquette est surélevée exprès. Les passagers profitent de beaucoup d’espace et d’une sellerie très confortable. La finition semble très convenable, surtout en phase II, et à l’arrière, les buses d’aération sont bienvenues. Après, on pourra ergoter sur le design de la planche de bord, anguleux en phase 1 et banal en phase II… Heureusement, l’équipement se révèle riche en Exclusive.

La Safrane n’a rien à envier à la XM, sauf peut-être sa luminosité. L’habitacle est très vaste, les sièges amples et très bien étudiés, alors que la finition surpasse celle de la XM. Tout comme la dotation, surtout en RXE/RXT. Sans même parler de l'exceptionnelle Baccara / Initiale ! Le dessin général se révèle également plus homogène : rien à reprocher à la Renault sur son cockpit !

Avantage : Renault. Tout aussi spacieuse que la XM, la Safrane la surpasse parfois en équipement et surtout, profite d’une meilleure finition.

Sur la route : la XM étonne, la Safrane rassure.

On est assis un peu haut dans la XM, et sa visibilité, excellente à l’avant, se révèle mauvaise à l’arrière. Mélodieux, le V6 se signale par sa douceur et sa souplesse : bel agrément dès les plus bas régimes. Ensuite, il offre des performances très convenables, surtout qu’il s’attèle à une boîte plaisante à manier et bien étagée.

Là où la Citroën ne lasse pas de surprendre, c’est pas son comportement routier. La direction très rapide et précise, alliée à une grosse adhérence, contribue à l’excellence des qualités routières. Un rail ! Ajoutons filtration remarquable des inégalités, et le bilan serait parfait n’étaient quelques trépidations à basse vitesse et des mouvements de tangages parfois inattendus quand on voit l’efficacité du contrôle du roulis. A savoir aussi, la XM n’est pas une sportive. Silencieuse, c’est d'abord un vaisseau autoroutier.

Pour sa part, la Safrane offre une position de conduite un peu meilleure que celle de la XM. Son moteur, on s’en doute, est tout aussi doux et mélodieux, mais voilà, il a 100 kg de plus à emmener selon les mesures d'époque. Aussi les performances demeurent-elles en deçà de celle de la Citroën. Autre regret, la boîte se révèle assez revêche à manier. Dynamiquement, la Safrane est plus conventionnelle que sa rivale. Mais ni moins efficace ni moins sûre !

Au contraire, la Renault se révèle très rigoureuse, et son essieu autodirectionnel la sert bien. Elle sera juste un peu moins agile et réactive que la Citroën. Côté suspension, elle filtre un peu mieux à basse vitesse, et moins bien ensuite, mais la profondeur des sièges compense quelque peu. Enfin, la Renault se révèle encore mieux insonorisée que la Citroën, surtout d’un point de vue aérodynamique.

Avantage : Citroën. Plus vive, tant par ses performances que ses réactions, la XM garantit aussi un confort de suspension un poil supérieur. Mais la Renault, plus silencieuse, n’est pas du tout larguée.

Budget : pas assez chères, mon fils

En bon état, une XM V6, sans frais immédiat à effectuer et dotée d’un contrôle valide, se déniche dès 4 000 €. Certes, elle affichera alors plus de 200 000 km. En excellente condition, on comptera plutôt 5 000 €, surtout si la voiture s’en tient à 150 000 km, alors que exemplaires dotés du V6 ES demandent une rallonge de 500 € à 1 000 €. Les plus belles frôlent déjà les 10 000 €. Côté consommation, tablez sur 11 l/100 km en moyenne.

Pour sa part, la Safrane V6 réclame en moyenne 1 000 € de moins que la XM, pour les exemplaires en bon voire très bon état, mais passera rarement les 6 000 €. En revanche, elle boit plus que la Citroën, 1,5 l à 2 l/100 km de plus.

Avantage : Renault. Certes, la Safrane boit plus que la XM, mais elle coûte moins cher à l’achat, n’étant pas encore considérée comme collectionnable.

Verdict : la Safrane pour la raison, la XM pour la passion.

Mieux fabriquée, plus fiable et moins chère que la Citroën, la Renault constitue ici l’achat rationnel. D’autant qu’elle ne rend pas grand-chose à sa rivale côté tenue de route et confort. Reste que la XM procure des sensations de conduite typiquement Citroën, en plus d’offrir des performances supérieures pour une consommation inférieure. Ainsi, elle constitue un collector incontournable, ce dont ne peut se prévaloir la Renault. Si vous voulez un collector, c'est la XM qu'il faut choisir !

Thème Avantage Fiabilité/entretien Renault Vie à bord Renault Sur la route Citroën Budget Renault Verdict Renault

Pour trouver des annonces, rendez-vous sur le site de La Centrale : Citroën et Renault Safrane.