Sur le papier, le Chery Tiggo 4 peut faire un carton sur le marché européen. Cousin encore plus abordable du Jaecoo 5 auteur d’un démarrage commercial excellent, ce SUV hybride non rechargeable de 4,32 mètres développe 224 chevaux, possède beaucoup d’équipement de série et des places arrière généreuses en plus d’un coffre suffisant.

A quelques jours de sa présentation officielle au Mondial de l’Automobile de Paris 2026, Chery dévoile son prix français : 23 990€ en entrée de gamme Comfort et 25 990€ pour la finition haut de gamme ajoutant la sellerie cuir synthétique, les capteurs de stationnement avant, le volant chauffant, les sièges avant à réglage électrique et chauffants, la caméra 360° et la recharge à induction 50W.

Moins cher que ses concurrents, mais…

A titre de comparaison, le Dacia Duster demande au moins 26 900€ en version hybride non rechargeable de 155 chevaux. Le MG ZS Hybrid + non rechargeable de 195 chevaux demande au minimum 23 490€ et le BYD Atto2 DM-i, possédant l’avantage de disposer d’un système hybride rechargeable, démarre à 26 990€.

Mais les concurrents chinois du Chery Tiggo 4 bénéficient de grosses remises en ce moment : le MG ZS Hybrid + descend jusqu’à 21 490€ et même le BYD Atto2 DM-i s’abaisse à 23 690€. Même si le Chery possède toujours l’avantage en puissance maximale à ces prix, il faudra sans doute prévoir un petit effort supplémentaire pour les équipes du constructeur afin de détourner les prospects des autres marques de l’Empire du Milieu.

La Chery Q sera aussi à Paris

A noter qu’outre les Tiggo 7 et 8 hybrides rechargeables, Chery profitera aussi du salon de Paris pour montrer la petite Q. Cette citadine électrique aux dimensions de petite compacte (4,19 mètres de long) possède un moteur de 121 chevaux, des batteries de 41 kWh (autonomie WLTP inconnue pour l’instant) et un coffre de 375 litres. On ne connaît pas encore son prix français.