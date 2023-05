Prévisions de circulation : un vendredi rouge sur les routes pour le week-end de la Pentecôte

C’est le dernier week-end prolongé de l’année scolaire 2022-2023. Ultime jour de repos avant les prochaines grandes vacances d’été, le lundi de la Pentecôte prolongera donc le week-end, et occasionnera de nombreux déplacements à courte ou moyenne distance du domicile. À la faveur d’une météo annoncée particulièrement propice à ce genre de destinations, les zones côtières devraient faire le plein pour ce dernier week-end du mois de mai.

Les trajets reliant les lieux de loisirs aux grandes agglomérations proches connaîtront donc une circulation dense, non seulement au début et à la fin des journées mais aussi le dimanche pour une excursion journalière.

Si les départs en week-end se répartiront entre le vendredi après-midi et le samedi matin, la journée du vendredi 26 mai est annoncée par Bison Futé comme rouge sur l’ensemble de la France dans le sens des départs avec un trafic très dense sur l’ensemble des routes de France métropolitaine. En Île-de-France, la circulation sera également très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur le Boulevard Périphérique et l’A86 dès la fin de la matinée. Dans l’après-midi, les difficultés de circulation seront renforcées par les flux des trajets travail-domicile jusque tard dans la soirée. La circulation devrait être également très chargée sur l’A7 et long de l’Arc méditerranéen. Dans le sens des retours, la journée est classée orange et de nombreuses difficultés sont attendues notamment sur les axes allant de l’Italie à Orange

Samedi 27 mai, classé orange dans le sens des départs au niveau national dans le sens des départs, la circulation sera difficile, en particulier sur les autoroutes A7, A8 et A10. En Île-de-France, la circulation sera dense dès le début de la matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur l’A86 et le boulevard périphérique. L’autoroute A13 devrait également enregistrer des difficultés entre le milieu de la matinée et la fin de l’après-midi

Lundi 29 mai (vert au niveau national et orange en Île-de-France et dans le Grand ouest et le Nord), la circulation sera dense dès le début de l’après-midi en direction de l’Île-de-France. Les retours s’étaleront d’une manière générale entre le milieu de la matinée et le début de soirée. Les autoroutes A10, A13 et A7 devraient connaître des difficultés importantes en milieu d’après-midi.

Les conseils de Bison Futé pour le week-end prolongé de la Pentecôte

Dans le sens des départs

Vendredi 26 mai :

- quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

- évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 17h à 21h

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 12h à 22h et entre Rouen et Caen, de 15h à 21h

- évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et orange, de 14h à 22h

- évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 17h à 22h

- évitez la nationale 12 entre Rennes et Morlaix de 17h à 19h

Samedi 27 mai :

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 10h à 17h

- évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 11h à 14h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et orange, de 11h à 17h

- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 10h à 12h

- évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 11h à 13h

- évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 10h à 12h

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 14h

Dans le sens des retours

Vendredi 26 mai :

- évitez l’autoroute A31, entre le Luxembourg et la France, de 15h à 20h

- évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Paris, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et orange, de 17h à 20h

- évitez l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 8h à 20h

- évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 15h à 21h

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 16h à 20h

Lundi 29 mai :

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

- évitez l’autoroute A11 entre Le Mans et Paris, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 10h à 20h

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 12h à 18h

- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 11h à 13h

- évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 16h à 18h

- évitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 15h à 19h

- évitez la nationale 165 entre Quimper et Nantes de 10h à 19h

Vous pouvez consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.