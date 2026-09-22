Quand l’Arabie Saoudite se lance dans la voiture électrique

Un énième concept de voiture chinoise ? Pas du tout. Malgré les apparences, ces deux modèles ne sont pas des concept-cars, mais bien des voitures de série. Ensuite, elles ne viennent pas de Chine, mais d’Arabie saoudite et ne comptent pas brûler une goutte de carburant fossile, alors même que les sous-sols du pays en regorgent.

« Exobot constitue les premiers modèles emblématiques de CEER et marque le début d’une gamme de sept modèles prévus d’ici à 2030. » Voici comment la marque présente officiellement ses modèles, Exobot Sedan et Exobot SUV.

Le choc est tout d’abord visuel puisque ces deux autos semblent sortir tout droit des années 70 avec leur pare-brise immense (longueur de 2,4 mètres) et incliné à 15°, « soit l’inclinaison la plus importante de sa catégorie ». Effectivement, il ne semble pas nécessaire de le préciser.

La berline affiche par ailleurs des mensurations généreuses : 5,26 m de long, 2,10 m de large pour seulement 1,43 m de haut. Le SUV est plus court (5,02 m) et logiquement plus haut (1,69 m) pour une largeur identique.

Quant à l’habitacle, son aspect futuriste fait écho aux lignes extérieures. Volant de type yoke, grand écran incurvé de 48 pouces à la base du pare-brise avec une résolution 8K, plus un écran central de 10,4 pouces et un dernier écran de 8 pouces pour les passagers arrière. Ceer assure également que ses voitures possèdent des capacités de conduite autonome avec notamment le changement de voie automatisé.

Une puissance supérieure à 1 100 ch

Ceer indique que dans sa configuration la plus performante, l’Exobot développe 1 111 ch et un couple de 1 500 Nm. La berline passe de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et pointe à 250 km/h. Le SUV est un peu moins véloce : 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et 210 km/h.

Toutefois, la version mise en avant sur le site Internet est plus « raisonnable » avec à la clé 850 ch (0 à 100 km/en 2,6 secondes tout de même) et une batterie de 112 kWh pour une autonomie de 670 km sur la Sedan et 560 km sur le SUV. Notons que ce rayon d’action est obtenu sur le cycle d’homologation NEDC, plus favorable que le WLTP. Ceer annonce une recharge de 10 à 80 % en 30 minutes.

À qui s’adressent ces Ceer ?

Dans son communiqué, la marque indique que ses véhicules sont fabriqués en Arabie saoudite : « la stratégie de localisation CEER garantit un accès rapide grâce à une production locale à King Abdullah Economic City, avec pour objectif de proposer un délai d’attente entre la commande et la livraison mesuré en semaines plutôt qu’en mois. »

Pour le moment, la marque va se concentrer sur le marché local. Selon l’accueil du public et les ventes, elle pourrait s’exporter. Mais elle va devoir enrichir sa gamme de modèles plus compacts si elle compte s’attaquer au marché européen.