Le ministre italien pose à côté de la nouvelle Lancia Gamma alors que Stellantis vient de dégrader sa marque

En phase de profonde restructuration, le groupe Stellantis a décidé de modifier sa stratégie de marques. Comme DS Automobiles, Lancia devra composer avec une autonomie moins grande qu’auparavant. Alors que la division « premium » française est passée sous la supervision de Citroën, celle d’Italie devra faire avec la volonté de Fiat, sa nouvelle marque mère.

Et même si Stellantis a très probablement annulé le projet de nouvelle compacte Delta initialement prévu pour l’année 2028, la marque Lancia continue de communiquer sur l’arrivée de sa dernière et importante nouveauté : la Gamma, ce crossover familial de 4,67 mètres basé sur la même plateforme que les Peugeot 3008/5008, Citroën C5 Aircross, DS N°7/N°8 et autres Jeep Compass.

Montrée à l’exécutif italien

Lancia est fier de présenter cette nouvelle Gamma à des membres importants du pouvoir exécutif italien : Adolfo Urso, ministre des Entreprises et du Made in Italy, en compagnie de Vito Bardi, président de la Région Basilicate.

Comme le Jeep Compass ainsi que les DS N°7 et N°8, d’ailleurs, cette nouvelle Gamma sera construite à l’usine de Melfi en Italie. C’est bien pour cela que la marque essaie de valoriser sa fibre italienne auprès de hauts responsables du pays.

Quel potentiel pour la Gamma ?

La Lancia Gamma arrive dans un segment déjà très concurrentiel, celui des SUV familiaux électriques où la plupart des marques essaient de jouer sur l’aspect « premium ». Possède-t-elle de quoi séduire la clientèle, notamment par son design ? Il reste désormais à connaître son prix, qui aura bien évidemment une influence importante sur son éventuel succès. Pour rappel, elle sera 100 % électrique et reprendra donc les motorisations déjà vues chez ses cousines, à partir de 230 chevaux et avec jusqu’à 740 km d’autonomie maximale WLTP avec les plus grosses batteries. Mais Lancia prévoit aussi de proposer la version d’entrée de gamme thermique de seulement 145 chevaux (1,2 litre turbo à hybridation légère).