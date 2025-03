Que faire si vos clés de voiture sont enfermées dans l’habitacle ?

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un véhicule doté d’une « clef intelligente » qui refuse de verrouiller les portières lorsqu’il détecte que la clef est restée à l’intérieur vous ne connaîtrez sans doute jamais ce problème. Pourtant cela arrive aux plus sérieux d’entre nous : descendre de voiture pour faire le plein – ou autre – en laissant la clef dans l’habitacle sans se rendre compte que la portière se verrouille derrière nous est bien plus fréquent qu’on ne pourrait le croire.

Que faire ? Appeler un professionnel à la rescousse est sans doute la solution la plus rapide mais aussi la plus onéreuse. Sans compter le ridicule de la situation…

Quelles solutions adopter pour tenter de s’en sortir ?

Avant d’opter pour des mesures désespérées commencez par essayer chaque portière sans oublier le coffre. Vérifiez également si vous n’auriez pas laissé une vitre entrebâillée.

Si votre chien est resté dans l’habitacle il ne vous sera pas d’une grande aide malgré toute sa bonne volonté, mais si c’est un enfant, selon son âge il sera sans doute capable d’actionner l’ouverture de la portière.

À défaut, avez-vous une seconde clé à la maison ? Auquel cas il suffit d’appeler un proche qui ira récupérer le précieux double pour que l’on vienne à votre secours.

Une solution plus agressive consiste à briser une vitre afin d’accéder à l’ouverture des portières. Attention toutefois, n’envisagez pas de briser la petite vitre près du coffre car c’est celle qui sera la plus onéreuse à remplacer. Si vous devez en arriver là explosez d’un coup sec la vitre côté passager ce qui vous évitera de devoir tout nettoyer pour pouvoir repartir et limitera l’expansion des débris.

Ceci fait, il ne vous reste plus car vous rendre d’urgence chez un spécialiste du vitrage pour faire remplacer la vitre cassée.

Moins invasive la solution du fil de fer peut se révéler efficace. Encore faut-il en avoir un à portée de main, ou mieux un cintre métallique rigide avec une extrémité recourbée.

Le but va être d’arriver à glisser cet outil improvisé par le haut de la portière, entre la vitre et le joint d’étanchéité de cette dernière, pour accéder au mécanisme interne de celle-ci. Une fois en place il suffit de faire pivoter la partie recourbée sur elle-même dans un angle de 90° et de remonter délicatement cette dernière vers le haut afin de crocheter la tringlerie et de provoquer l’ouverture de la portière.

Inutile de préciser que ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît et qu’il va vous falloir faire preuve de patience et de minutie pour y arriver.

Les « anciennes » sont-elles plus faciles à ouvrir ?

Si vous roulez avec une « ancienne » il se peut que vous arriviez en passant par un minuscule espace en haut de la vitre à attraper le « verrou » pour le tirer vers le haut. En effet, la technique dite « du lasso » est dans ce cas plutôt efficace. Il suffit d’utiliser une ficelle relativement fine et rigide, de faire un nœud coulant à son extrémité, d’arriver à la glisser par le haut de la vitre jusqu’au bouton de verrouillage, d’attraper ce dernier « au lasso », de resserrer le nœud coulant et de tirer le tout vers le haut pour ouvrir. Mais là encore si la méthode est simple en théorie, elle demande une certaine pratique.

Avez-vous pensé à utiliser l’appli de votre véhicule ?

Ford avec son FordPass, Renault, myChevrolet, et bien d’autres disposent désormais d’une appli mobile qui permet de démarrer à distance un véhicule, de mettre la climatisation en marche, etc. Il existe également des applications indépendantes telles qu’Autonet Mobile, Autostart SmartStart, BlueID, Oxylink ou encore Valéo Phone As A Key, qui sont en quelque sorte des clés de voiture numériques, Si vous faites partie des « as de l’appli » et que vous avez configuré l’une d’elles avec l’ordinateur de bord de votre voiture, il suffit de passer par ce moyen pour ouvrir la portière sans dommage !

Attention toutefois, ces applications demandent le plus souvent un code d’accès. Mieux vaut avoir noté ce dernier pour être certain de pouvoir y recourir en cas d’urgence.

Appeler l’assistance routière de votre assureur ?

En fonction de votre contrat d’assurance, ou de la garantie offerte par votre concessionnaire lors de l’achat de votre véhicule, vous pouvez parfois bénéficier d’une assistance routière, à savoir d’un dépannage. C’est rapide, simple, mais vous risquez de voir votre prime d’assurance s’envoler l’année suivante.

Néanmoins l’avantage est qu’un professionnel dispose des outils adaptés pour déverrouiller votre voiture sans risquer de l’endommager qu’il s’agisse tout aussi bien d’une « ancienne » que d’une voiture moderne dotée d’entrée sans clé ou d’une clé à transpondeur.

Forcer vous-même la serrure de la portière ?

À force de vous échiner en vain il vous est apparu que c’était le meilleur moyen de repartir ! Attention toutefois, si vous endommagez la portière ce sera à vos frais. Ni votre assureur ni la garantie du constructeur ne prendront les réparations à leur charge dans la mesure où vous serez responsable de vos actes. De plus, forcer une portière pour un néophyte n'est pas si simple et nécessite un minimum d’outillage. De surcroît, si vous faites appel à un « ami » pour vous aider dans cette tâche n’oubliez pas que vous obligez ce dernier à faire éventuellement jouer sa responsabilité civile au cas où le véhicule serait endommagé. En effet, tenter de forcer une portière peut provoquer des rayures, vous pouvez briser accidentellement la vitre et de toute façon vous casserez la serrure, autant de dommages coûteux.

Combien coûte un déverrouillage ?

Le coût d’un déverrouillage est fonction du type de véhicule, de l’heure de l’intervention et du temps que nécessitera son ouverture. En effet, faire appel à un service de dépannage en pleine nuit n’a pas le même coût que dans la journée. En outre, plus votre véhicule est sécurisé et par conséquent – en théorie – inviolable, plus vous risquez de voir la facture s’alourdir. En moyenne, il faudra compter entre 80 et 250 €.