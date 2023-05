Comment bien voyager avec son chien en voiture

Selon une étude IPSOS de 2020, 74 % des Français considèrent leur chien comme un membre de la famille qu’ils emmènent en vacances. Mais si vous partez en voiture, comme tout membre de votre famille, le chien doit d’être protégé.

Que dit la loi ?

Certes il n’est pas obligatoire d’attacher votre chien en voiture. Mais, l’Article R 412-6 précise : « objet ou passager, la vision ainsi que les mouvements du conducteur ne doit pas être gêné ». Tandis que l’article R 412-1 indique que « tous les passagers du véhicule doivent être attachés à l’aide d’une ceinture de sécurité ». Donc, en tant que passager, il en est de même pour votre animal de compagnie.

En théorie, si lors d’un contrôle routier le policier voit votre chien se promener en liberté dans votre voiture, il est susceptible, par principe de précaution, de vous verbaliser d’une amende de 20 €, voire de 375 € s’il considère votre chien comme un passager à part entière.

Et dans la pratique ?

La majorité des chiens habitués à beaucoup voyager en voiture ne bougent pas. La plupart du temps ils dorment, et lorsqu’ils s’agitent c’est qu’ils ont besoin de faire une pause, ce qui vous invite à en faire autant. Le seul problème d’un chien en « liberté », à partir du moment où il est bien éduqué et sage, n’existe bien souvent réellement qu’en cas d’accident. En effet, à 50 km/h, un chien de taille moyenne de 16 à 30 kg environ, peut être propulsé et se transformer en un projectile d’une tonne en cas de freinage brutal.

La prévention routière est formelle : un chien ne doit jamais voyager sans être attaché.

Si vous avez un accident sur la route ou sur l’autoroute et que vous êtes blessé, deux cas de figure peuvent se poser : soit votre chien va également être blessé, soit il n’a rien. Mais si un petit chien de 5 kg, même teigneux, n’est pas un problème pour les secours, un berger allemand, et même labrador peuvent les empêcher de vous approcher. En effet, sentant leur maître en danger, nombre de chiens réagissent par instinct de défense et, aussi gentils soient-ils normalement, ils ne pensent qu’à vous protéger contre les intrus qui s’approchent. Une situation délicate que policiers et pompiers ont parfois bien du mal à gérer.

Comment le faire voyager en sécurité ?

Un chien n’est pas à l'aise lorsqu'il est attaché du fait qu’il ne peut pas se mouvoir à sa guise. Par conséquent, il est impératif de l’habituer tout jeune à voyager en toute sécurité. Le mieux est de l’équiper d’un harnais de voiture à sa taille incluant une fixation de sécurité qui, adapté à sa morphologie, rassemble tous les prérequis pour un voyage serein. Si vous n’en avez jamais utilisé, commencez par lui faire faire de petits trajets pour qu’il s’y habitue.

Autre solution, la ceinture de sécurité pour chien. Il en existe de multiples modèles qui se clipsent directement sur celles des véhicules. Attention, à veiller à leur résistance en fonction de la taille et surtout du poids de votre animal. On ne sécurise pas un chien de 10 kg de la même façon qu’un molosse de 60 kg. N’allez pas en outre, la fixer sur son collier. En cas de choc, entraîné par le poids il s’étranglerait. La ceinture doit toujours être fixée sur un harnais.

Les filets et grilles de séparation placés entre l’avant et la partie arrière de votre véhicule sont aussi une bonne solution. Ils empêchent l’animal de sauter sur les sièges avant et de venir vous déranger, et vous garantissent qu’il se tienne à sa place s’il est énervé ou excité. Ceci dit, en cas de choc, il risque de venir heurter violemment la grille.

La caisse de transport est utilisée classiquement par les maîtres-chiens. Elle doit être suffisamment vaste pour que l’animal s’y sente à l’aise. Néanmoins, certains chiens ne supportent pas d’être enfermés et se mettent à suffoquer. À tester par conséquent si votre chien n’y a jamais été habitué.

Dans tous les cas équipez vos assises d’un tapis anti-dérapant afin qu’en cas de freinage ou en virage le chien ne glisse pas d’avant en arrière ou d’un côté à l’autre. En outre, ce type de couverture protège également les sièges.

Ce qu’il ne faut jamais faire

N’installez jamais votre animal à l'avant de la voiture. Si vous freinez brutalement, au mieux il tombera sur le sol, au pire il peut venir s’écraser douloureusement sur le tableau de bord ou traverser le pare-brise. De même, ne le laissez jamais passer sa tête par la vitre. Avec la vitesse et le vent, des poussières mais aussi des projections du véhicule qui vous précède peuvent se loger dans ses yeux, ses oreilles et son nez et se révéler dangereuse.

De la même façon, ne le faites jamais voyager dans la partie « coffre » d’un break avec hayon. Si un autre conducteur heurte violemment l’arrière de votre véhicule, même un gros chien a toutes les chances d’être grièvement blessé ou tué sous le choc.

Ne le faites jamais non plus voyager dans un coffre fermé. Non seulement, les gaz d’échappement pourraient l’intoxiquer mais il pourrait souffrir de claustrophobie. Et si vous vous faites arrêter lors d’un contrôle, le policier considérera à juste titre que c’est de la maltraitance.

En conclusion…

Dans tous les cas, tous les systèmes de sécurité du monde s’avéreront plus efficaces si votre ami à quatre pattes a été bien éduqué. Ainsi, apprenez à votre chien les règles de base, à savoir ne pas sauter du coffre ou de l'habitacle dès l’ouverture d’une portière ou du hayon, au risque de se mettre en danger sur la chaussée. Apprenez-lui la patience, le temps de fixer sa laisse, et faites-le toujours descendre côté trottoir et jamais côté route. Après tout, si vous le considérez comme un membre de votre famille, traitez-le comme tel.