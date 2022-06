La voiture, grande gagnante des départs en vacances

La chaleur estivale ne laisse guère de doute, les grandes vacances approchent à grand pas.

Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, il ne reste plus que quelques semaines à patienter.

À l’approche de l’échéance, le club automobile Roole (ex Club-Identicar) et Ipsos nous révèlent les intentions des Français quant à leur prochain départ en vacances de cet été.

Réalisée en ligne du 29 au 30 avril auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 Français âgés de 18 à 75 ans et ayant prévu de partir en vacances cet été, l’étude nous emmène ainsi sur la route des vacances.

Si 55 % des personnes interrogées ont avoué avoir dû revoir leurs plans du fait de l’inflation (les plus bas revenus et les jeunes notamment), 73 % des vacanciers déclarent privilégier la voiture pour se rendre sur leur lieu de villégiature, et seulement 11 % d’autres modes de transport.

65 % partiront même avec leur véhicule personnel tandis que 24 % opteront pour les transports collectifs (bus, trains, car ou covoiturage).

Parmi les automobilistes convaincus, 53 % la plébiscitent pour son côté pratique, 40 % pour son confort et 26 % pour sa rapidité.

Une fois arrivés sur place, les vacanciers comptent à 76 % utiliser une voiture pour leurs déplacements, 61 % entendent marcher et 19 % faire du vélo.

Si la route des vacances n’est pas toujours un long fleuve tranquille, malgré tout, pour 77 % des répondants, le trajet fait partie intégrante des vacances. Un itinéraire le long duquel 65 % vont même prendre leur temps.

Même si la route des vacances est un plaisir pour 48 % des personnes interrogées, la préparation du voyage (vérification des pneus, niveaux, visite chez le garagiste, etc.) est une source de stress pour 30 % d’entre eux.

Malgré des prix à la pompe qui explosent, une inflation qui continue de mettre à mal le portefeuille des Français, les routes des vacances devraient encore une fois être bien chargées.