Le check-up obligatoire de sa voiture avant les vacances

Vous n’utilisez votre voiture que pour les vacances ou pour transporter des « encombrants » et vous faites moins de 5 000 km par an. Résultat, votre véhicule roule très peu, voire quasiment jamais et, contrairement aux idées reçues, une voiture qui roule peu ou prou s’abîme.

La batterie se vide, l’huile se dépose au fond du carter et se transforme parfois en une espèce de soupe, vos pneus s’affaissent sur la partie toujours en contact avec le sol, le caoutchouc des essuie-glaces a séché et n’essuie plus rien, etc.

Rien d’étonnant par conséquent si vous êtes tombé en panne sur la route du soleil la dernière fois que vous avez voulu l’utiliser. Pour éviter les mauvaises surprises sur le trajet des week-ends ou des vacances mieux vaut prévoir préalablement un entretien complet et surtout se poser la bonne question : « Depuis quand n’ai-je pas fait réviser la voiture ? ».

Que contrôler ?

Les pneus

Sont-ils en bon état ? Autoroute, bouchon, chaleur… agissent également sur la gomme. Pour votre sécurité, vérifiez le gonflage et l’état d’usure de vos pneus. Songez qu’un pneu qui éclate à 40 km/h en zone urbaine ne donne pas le même résultat qu’un celui qui éclate sur l’autoroute à 130 km/h.

Ceci dit, vous n’êtes jamais à l’abri d’une crevaison impromptue. Rien de grave si vous avez une roue de secours… Et si celle-ci est en bon état et correctement gonflée. Rien de plus agaçant que de vous apercevoir au bord de la route, votre cric à la main, que vous avez oublié de faire réparer la roue de secours ou qu’elle s’est tout simplement dégonflée au fil du temps.

Un petit coup d’œil avant de charger la voiture ne vous prendra que quelques minutes et peut vous éviter des soucis. Si vous constatez que vos pneus ont besoin d’être changés, vous pouvez opter pour des pneus anti-crevaison, surtout si vous n’êtes pas un adepte du cric !

Dans tous les cas, avant de prendre la route, vérifiez à froid la pression des pneus qui doit correspondre à celle préconisée par le constructeur. La pression est indiquée par une étiquette placée le plus souvent sur le côté intérieur de la portière du conducteur, mais parfois dans la trappe à essence ou plus simplement dans le manuel d’utilisation de la voiture.

Les niveaux de liquide, de frein, de refroidissement, l’huile moteur et le lave-glace

Les niveaux doivent être contrôlés moteur froid. Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement, d’huile moteur (surtout si vous n’avez pas effectué de vidange depuis longtemps), et de liquide de freins. N’oubliez pas le lave-glace été. Aussi anodin qu’il paraisse le lave-glace est indispensable pour éliminer les insectes qui viendront s’écraser sur le pare-brise.

La batterie

La batterie d’un véhicule, qu’il soit thermique ou électrique, souffre encore plus en été lorsque les températures sont très élevées. Si vous avez une faiblesse de l’éclairage, un petit temps mort au démarrage, il peut s’agir des symptômes d’une batterie en fin de vie.

Vous tournez la clé et rien ne se passe ? Il y a de fortes chances pour que la batterie soit à plat, surtout si le véhicule n’a pas roulé depuis longtemps. Si la batterie est simplement déchargée il suffit de la raccorder à celle d’un autre véhicule à l’aide de câbles de démarrage pour permettre à votre voiture de démarrer à son tour.

Si malgré cela rien ne se passe, il est à parier que votre batterie a rendu l’âme, surtout si elle est âgée car, ne l’oublions pas, la batterie est un consommable dont la durée de vie avoisine 150 000 km.

Dans ce cas deux solutions : vous êtes assurés multirisque avec une assistance dépannage et il suffit d’un simple coup de fil pour vous faire dépanner dans l’heure qui suit ; vous êtes assuré sans assistance et il sera nécessaire de faire appel à un dépanneur.

Le système d'éclairage

Les feux de position, de croisement, feux de route, feux stop et clignotants (n’oubliez pas que les conducteurs qui vous accompagnent ne sont pas devins) doivent être en parfait état de fonctionnement, surtout si vous devez conduire de nuit. N’oubliez pas que si vous avez besoin d’une bonne visibilité pour conduire, les autres conducteurs doivent pouvoir vous identifier comme un véhicule. Or, une voiture avec un feu qui ne fonctionne pas, de nuit et par mauvais temps, a vite fait de ressembler de loin à un deux-roues.

Les essuie-glaces

Pour être efficaces les balais d’essuie-glace doivent être en bon état. S’ils sont restés tout l’hiver en appui sur le pare-brise il y a de fortes chances que les caoutchoucs soient secs et cassants. Des caoutchoucs durs, fendillés, évacuent mal la pluie, laissent des traces sur le pare-brise, voire ne nettoient plus rien du tout. Avant de ne plus rien y voir, mieux vaut les changer.

Les freins

Les freins sont indispensables à votre sécurité. Contrôler l’état de l’ensemble du système de freinage : niveau du liquide de frein, état des disques et des tambours mais surtout des plaquettes, sans oublier le frein à main. Si ce dernier donne des signes de déficience et qu’il est nécessaire de le resserrer vous n’aurez sans doute ni les outils ni parfois le garagiste sous la main durant votre week-end en amoureux.

La climatisation

La climatisation fait partie des indispensables éléments à contrôler avant tout départ en vacances. Imaginez-vous… coincés dans les bouchons, sur l’autoroute, par 40 °C à l’ombre, même si vous aimez la chaleur, vous apprécierez la climatisation de la voiture, surtout si vous voyagez avec des enfants et des animaux.

Une climatisation se vérifie et se recharge régulièrement, et mieux vaut ne pas attendre le mois de juillet pour s’en préoccuper, au risque de ne pas trouver de place dans des ateliers surchargés en sous-effectif, vacances obligent.

De même, vérifiez la présence dans l’habitacle du gilet et triangle de signalisation et pensez à prendre une boîte d’ampoules au cas où l’un de vos feux viendrait à rendre l’âme. Même si la plupart des véhicules ne permettent plus de changer soi-même ses ampoules, la boîte est toujours obligatoire aux yeux de la loi.

Bien sûr, veillez à être en règle vis-à-vis du contrôle technique et de l’assurance. Pour pouvoir partir en toute sérénité, jetez aussi un œil à votre carnet d’entretien et vérifiez que les révisions à échéances aient bien été respectées et que le filtre à air, à huile, et gasoil pour les diesels, aient bien été changés en temps et en heure. Une voiture qui roule peu a tendance à se faire oublier.