Ne laissez pas votre batterie gâcher vos vacances !

Les statistiques sont formelles : s’il est une pièce de votre voiture susceptible de perturber vos vacances estivales, c’est bien la batterie.

En cause bien souvent, l’accumulation de courts trajets qui entraînent des démarrages répétés mais sont trop courts pour permettre à l’alternateur de regonfler la batterie. De même, les équipements électroniques sont très gourmands en énergie. Les batteries se fatiguent plus vite, et ont tendance à rendre l’âme quand les températures grimpent.

Gare aux coups de chaud

« La batterie n’aime ni les variations de températures ni les fortes chaleurs, c’est pourquoi il faut éviter quand cela est possible de laisser une voiture stationnée en plein soleil pendant des heures » explique à Caradisiac Anne-Sophie de Morgan, responsable des services complémentaires chez Carglass.

Il faut faire particulièrement avec les batteries de quatre ans. « Il existe des signes avant-coureurs qui montrent qu’une batterie commence à fatiguer, comme des phares moins puissants ou un autoradio qui ne fonctionne pas à tous les coups. Mais le plus souvent, cette pièce lâche sans prévenir. Nous conseillons donc de la faire contrôler avant le départ, comme avec notre service de diagnostic gratuit qui va en vérifier le niveau de charge et l’état de santé général. »

Les sociétés d’assistance, qui à longueur d’année dépannent les automobilistes au bord des routes, confirment si besoin était le caractère sensible du sujet.

« Les problèmes de batteries représentent le tiers de nos interventions », explique ainsi un responsable d’Inter Mutuelles Assistance. « Elles supportent mal les coups de chaleur, et nous vous conseillons au minimum de les faire contrôler avant de partir ». Les défaillances d’ordre électronique (au sens le plus large) représentent d’ailleurs près d’un tiers des interventions déclenchées par les sociétés d’assistance.

Bref, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire à deux jours du grand départ en vacances...