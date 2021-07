Attention, samedi noir sur les routes ! Toutes les prévisions de Bison Futé pour le chassé-croisé

Vendredi 30 juillet

Départs : orange au niveau national

Retours : orange au niveau national

Pour éviter le samedi noir, certains prendront de l'avance. Bison Futé hisse donc le drapeau orange, pour les deux sens ! Côté départs, il faut quitter l'Île-de-France avant midi. Pour les autres grandes métropoles, ce sera avant 14 heures ou après 19 heures. Ça bouchonnera dès 10 heures et jusqu'à 20 heures sur les A6 entre Beaune et Mâcon, A7 entre Lyon et Orange et A9 entre Orange et Narbonne. De 14 à 20 heures, ce sera compliqué sur l'A20 de Limoges à Brive ainsi que l'A43 de Lyon à Chambéry. Bison Futé attire aussi l'attention sur le tunnel du Mont-Blanc : pour aller en Italie, il pourra y avoir deux heures d'attente au cœur de la journée !

Pour les retours, on retrouvera de grosses difficultés sur les A7 et A9 dans le sens sud/nord toute la journée. Ça coincera aussi sur l'A43 de Chambéry à Lyon entre 16 et 20 heures. Attention aussi à l'A62 entre Toulouse et Agen.

Les points noirs

A7 - Orange à Marseille et Orange à Lyon 12 à 14 heures A9 - Orange à Narbonne (dans les deux sens) 12 à 14 heures A10 - Péage de Saint-Arnoult 14 à 19 heures A10 - Arrivée sur Bordeaux 13 à 17 heures A71 - Clermont-Ferrand 12 à 15 heures N205 - Tunnel du Mont-Blanc France à Italie 10 à 19 heures

Samedi 31 juillet

Départs : noir au niveau national

Retours : rouge le long du Rhône et de la Méditerranée, orange pour le reste du pays

C'est LA pire journée de l'été. Si vous pouvez encore l'éviter, pensez-y ! Sinon il faudra prendre son mal en patience, c'est drapeau noir dans le sens des départs. Les premiers ralentissements au niveau de l'Île-de-France et des grandes métropoles se formeront dès le petit-déjeuner.

Il y aura des bouchons toute la journée sur l'A6 Beaune/Lyon, l'A7 Lyon/Marseille, l'A8 Salon/Aix, l'A9 Orange/Perpignan, l'A10 Orléans/Bordeaux, l'A13 Rouen/Caen, l'A20 Limoges/Brive, l'A43 Lyon/Chambéry, l'A61 Toulouse/Narbonne, l'A62 Agen/Toulouse, l'A63 Bordeaux/Espagne ! Le plus dur sera de 9 à 12 heures pour l'A11 Paris/Le Mans, l'A81 Le Mans/Rennes. De nouveau, ce sera l'enfer à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc !

Pour les retours, ce sera rouge au niveau de la Côte d'Azur et le long du Rhône. Ça coincera donc sans surprise sur les A6, A7, A9, A10 et A62 jusqu'à 17 heures. Attention aussi à la partie Narbonne/Carcassonne sur l'A61 (de 10 à 13 heures). Il faut arriver à Paris avant 14 heures.

Les points noirs

A6 - Lyon à Beaune 12 à 14 heures A7 - Lyon à Marseille 9 à 13 heures A7 - Orange à Lyon 11 à 14 heures A7 - Marseille à Salon-de-Provence 10 à 12 heures A8 - Salon-de-Provence à Aix 12 à 15 heures A9 - Orange à Perpignan (dans les deux sens) 11 à 14 heures A10 - Péage de Saint-Arnoult 6 à 10 heures A10 - Poitiers à Bordeaux 11 à 13 heures A10 - Bordeaux à Poitiers 12 à 14 heures A20 - Limoges à Brive 12 à 15 heures A61 - Toulouse à Narbonne 12 à 14 heures A62 - Toulouse à Bordeaux 12 à 14 heures A63 - Bordeaux à l'Espagne 10 à 13 heures A71 - Clermont-Ferrand 12 à 14 heures A750 - Clermont-l'Hérault à Montpellier 11 à 13 heures N205 - Tunnel du Mont-Blanc, France à Italie 12 à 16 heures

Dimanche 1er août

Départs : orange au niveau national

Retours : orange au niveau national

Mieux vaut attendre le dimanche, mais comme beaucoup suivront ce conseil, Bison Futé voit encore orange, dans les deux sens. En toute logique, les grosses difficultés seront sur les mêmes axes que le samedi, on commence à bien les connaître : A6, A7, A8, A9, A10, A20, A61 et A62 (dans le sens Bordeaux/Toulouse, avec des difficultés jusqu'à 20 heures).

Ce sera aussi très chargé pour ces axes dans l'autre sens, jusqu'à la fin de la journée (avec des bouchons jusqu'à 20 heures pour l'A9 à Orange et l'A10 vers Paris, voire 21 heures pour l'A13 vers Rouen).

Les points noirs

A7 - Lyon à Marseille 11 à 14 heures A7 - Marseille à Lyon 13 à 16 heures A8 - Salon-de-Provence à Aix-en-Provence 12 à 15 heures A9 - Orange à Narbonne 12 à 16 heures A9 - Montpellier à Orange 12 à 15 heures A10 - Arrivée à Bordeaux 12 à 15 heures A20 - Limoges à Brive 12 à 14 heures A62 - Bordeaux à Toulouse 12 à 15 heures A71 - Clermont-Ferrand dans les deux sens 12 à 15 heures N205 - Tunnel du Mont Blanc, de l'Italie à la France 15 à 18 heures

Lundi 2 août

Départs : orange au niveau national

Preuve que ce week-end sera le pire de l'été, Bison Futé voit encore orange pour les départs lundi prochain ! Ce sera toutefois un orange plus clair, même s'il y aura des ralentissements tout au long de la journée sur les A7 et A9. Ce sera aussi compliqué pour l'A61 de Toulouse à Narbonne sur la deuxième moitié de la matinée. Il faut quitter la capitale avant 10 heures.

> Toutes les prévisions sont à retrouver sur le site de Bison Futé.