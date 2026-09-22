Que s’est-il passé à l’usine Stellantis de Poissy ce 21 septembre ?

Ce début de semaine a très mal débuté pour l’usine Stellantis de Poissy (Yvelines). En effet, ce lundi 21 septembre 2026, vers 7h30, un ouvrier de 45 ans, selon le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours des Yvelines (Codis 78), a été victime d’un accident. Ce dernier s’est retrouvé coincé sous une presse hydraulique de plusieurs tonnes.

Les pompiers ont pu intervenir après avoir reçu l’alerte d’un collègue de l’homme accidenté. « Au total, 19 pompiers et quatre véhicules pompiers, un véhicule infirmier, une ambulance et une équipe du SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation, NDLR) se sont rendus sur place pour cette intervention », selon TF1 Info.

La victime grièvement blessée

Afin de venir en aide à l’ouvrier, d’importants moyens ont été déployés sur place. En effet, « une cellule « manœuvre de force », qui contient du matériel de levage et de force intervenant sur des accidents avec désincarcération lourde, de sauvetage animalier et de secours à personne où les moyens traditionnels sont insuffisants, a été activée », d’après TF1 Info.

Après avoir été coincée sous un vérin de presse alors qu’elle travaillait dans le cadre d’un chantier de démantèlement d’une ancienne ligne de presse, la victime, grièvement blessée et bloquée au niveau du bassin et du bras gauche, a été dégagée vers 10h30, d’après les déclarations des pompiers rapportées par TF1.

À la suite de cet incident, l’ouvrier a été transporté en urgence absolue à l’hôpital Georges-Pompidou. Le parquet de Versailles a également décidé d’ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident.

D’après Stellantis, « le pronostic vital de l’employé est engagé ».

Le groupe a également ajouté avoir mis en place une « cellule de soutien psychologique pour l’ensemble des salariés de l’atelier », d’après le média français.