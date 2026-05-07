Après une première semonce en octobre 2025 avec la fermeture de l’usine pendant trois semaines, on savait que les jours de l’unité de production de Poissy étaient comptés.

Le 16 avril dernier, la direction de Stellantis a annoncé que l’usine francilienne allait cesser la production des Opel Mokka et des DS 3 d’ici à 2028. Elle se consacrera alors à la fabrication de pièces de carrosserie de rechange.

Cette décision a été prise en raison de la surcapacité industrielle dont souffre Stellantis et qui s’aggrave à mesure que la demande mondiale décroît.

Avec la fin de la production à Poissy, une page importante de l’histoire industrielle française se ferme.

Dans un premier temps, à partir de 1938, l’usine de Poissy a été dédiée à la production des automobiles Matford, des modèles qui étaient nés de la fusion de la firme Mathis et de la société Ford française.

À la suite de quoi, et bien après le démantèlement de la marque Matford, l’unité de production de Poissy est restée dédiée à la fabrication des Ford françaises, les Ford Vedette de 1948 à 1954, puis les lignées de Versailles, Régence, Marly, Chambord et autre Beaulieu après la reprise de la filiale Ford française par Simca en 1954.

Dans les années 1950, les Aronde sortaient des usines de Nanterre tandis que les modèles à moteur V8 étaient fabriqués à Poissy.

Cette distinction s’est ensuite diluée dans les changements d’actionnaire. Quand en 1978 Peugeot a repris Simca, qui était devenue une filiale de Chrysler en 1963, l’usine affichait le logo Talbot. PSA installa un studio de design qui travaillait à la fois pour Ci-troën et pour Peugeot.

Avec la reprise par PSA Peugeot Citroën des filiales européennes de General Motors, Opel et Vauxhall, en 2017, Poissy a définitivement cessé d’être associée à une marque.

Pire encore avec la création du consortium Stellantis englobant PSA et FCA (Fiat Chrysler) en 2021, pour aboutir au résultat qui nous intéresse aujourd'hui. Le groupe a annoncé son intention d'investir 100 millions d'euros dans la transformation du site, somme qui permettar notamment d'acquérir une nouvelle presse d’emboutissage et d'assumer les frais de formation des salariés en reconversion. Relevons aussi que le groupe a inauguré en 2025 sur son site industriel un "green campus" s'étendant sur 72 000 m2 et accueillant des fonctions de Recherche & Développement ainsi que des activités tertiaires de Stellantis, avec une capacité d’accueil quotidienne de 3700 personnes. Poissy n'est pas mort mais se transforme, encore et encore.