Scarabée d’or : retour aux Invalides

À partir du 15 avril, une automobile historique revient à Paris, à l’Hôtel national des Invalides qu’elle avait quitté en 1949. Il s’agit de l’une des cinq autochenilles qui avaient participé à la Traversée du Sahara et qu’André Citroën avait offertes à l’institution des Invalides.

Et ce n’était pas n’importe quelle autochenille, mais le véhicule de commandement baptisé « Scarabée d’Or ».

À l’aube des années 1920, le réseau routier était encore précaire sous bien des latitudes. Cette évidence n’avait pas échappé à André Citroën qui n’ignorait pas l’importance de motoriser l’empire colonial français. Il s’est intéressé aux travaux d’un ingénieur français qui avait séduit le tsar de toutes les Russies avec une invention pertinente…

Cet homme providentiel se nomme Adolphe Kegreisz. Il a quitté sa Franche-Comté natale en 1905, à l’âge de vingt-six ans. En quelques mois, il a mis au point son premier « traîneau automobile » breveté en 1913 doté d’un « propulseur constitué de deux larges courroies qui s’enroulent sur deux poulies, l’une des deux étant motrice ».

Après la Révolution d’octobre, Adolphe Kegreisz dut s’enfuir de Russie, transforma son nom en « Kégresse » et retourna en France.

Il contacta plusieurs constructeurs pour leur présenter son invention et André Citroën fut le plus prompt à lui proposer une collaboration. Il lui fournit des châssis 10 HP pour les équiper de propulseurs à chenilles, il acquit les droits d’exploitation du brevet et les autochenilles équipées du système Kégresse ont figuré au catalogue Citroën dès octobre 1921.

Pour en faire la promotion, Citroën organisa la mission Traversée du Sahara dirigée par l’ingénieur Georges-Marie Haardt et l’officier Louis Audouin-Dubreil.

La mission est partie de Touggourt, en Algérie, le 17 décembre 1922 pour rejoindre Tombouctou, au Mali, au terme d’un périple de 3 205 km effectué en seulement 21 jours. Le 7 janvier 1923, un premier sac postal était remis au receveur !

C’est cette Citroën 10 HP du Type K1, la voiture authentique qui a mené la première Traversée du Sahara, que l’on pourra admirer aux Invalides.

Sa patine en atteste.