C’est officiel depuis ce matin : l’usine Stellantis de Poissy (78) cessera de produire des voitures à la fin de l’année 2028, date qui correspond à la fin de carrière des DS 3 Crossback et Opel Mokka, les deux véhicules qui y sont encore assemblés...et que pas grand monde n’achète. En France, la première s’est placée au 54ème rang des immatriculations au premier trimestre (2140 voitures), et la seconde au 91ème rang (945). Malgré leurs qualités respectives, ces deux petits SUV n’auront donc pas assez séduit pour empêcher une issue que l’on savait inéluctable depuis plusieurs années déjà.

Poissy va donc se muer en un centre de fabrication de pièces détachées et de déconstruction des véhicules, ce qui devrait permettre de conserver environ la moitié des 1925 postes de production du site. De fait, il est plutôt question de "1.200 ouvriers actifs" car Stellantis précise que "dans l'industrie, il faut environ 1,2 personne pour tenir un poste, à cause des prises de congés, de formations, des absences maladie".

La réduction d’effectifs s’opèrera "via des départs naturels ou des mesures individuelles basées sur le volontariat." Le Figaro précise d’ailleurs que la pyramide des âges élevée sur le site - 56 ans - va contribuer à la réduction du nombre de postes. Des départs anticipés en retraite devraient permette une transition en (relative) douceur, même si le syndicat SUD a appelé à une grève le 23 avril pour protester contre "des promesses de nouvelles activités industrielles annoncées (qui) ne représentent que 2 à 300 emplois sans aucune garantie de pérennité sur les 2.000 emplois actuels et c'est sans compter les milliers d'emplois d'équipementiers et de sous-traitants".

Arrêter de fabriquer des voitures... pour apprendre à les démonter

Les salariés restants seront affectés à de la production de pièces, des ateliers de peinture, le recyclage de pièces dans une logique de réemploi, la préparation et la transformation de véhicules et l'impression 3D de pièces pour des petites séries. 100 millions d'euros devraient être consacrés par le groupe à cette transformation, somme qui devrait notamment couvrir l’acquisition d’une nouvelle presse d’emboutissage et les frais de formation des salariés en reconversion. En parallèle, le groupe a inauguré en 2025 sur son site industriel un "green campus" qui sur une surface de 72 000 m2 accueille des fonctions de Recherche & Développement et des activités tertiaires de Stellantis, avec une capacité d’accueil quotidienne de 3700 personnes.

Cette réorientation de l’activité n’a rien de surprenant, et rappelle celle opérée par Renault à Flins, site qui se prépare notamment accueillir le futur musée de la marque au Losange. "Je travaille à Poissy depuis 1992", résume un représentant CFTC cité par Le Figaro. "C’est vrai qu’on a toujours suivi à deux ou trois ans près ce qui se passait à Flins."