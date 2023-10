Du côté du pilotage, le réel et le virtuel sont aujourd'hui miscibles : voici le message passé par le pilote de drift professionnel Ryan Litteral via son dernier reportage sur sa chaîne Youtube. Pour prouver cela, le sportif met au volant de sa Nissan 200SX de compétition de 900 chevaux engagée en Formula Drift le joueur Zack O'Sullivan connu sous le pseudo Mistified. N'ayant jamais conduit une telle auto pour faire de belles dérives, sera-t-il dans son élément ? La réponse dans le clip qui suit.

Que se passe-t-il lorsqu'un drifter sur PC conduit une vraie voiture de 900 chevaux ?

De l'extérieur, les premiers tours du joueur surprennent totalement le pilote de drift professionnel. Zack affiche une aisance manifeste alors que le bloc RB26DETT (originaire d'une Skyline GT-R) passé en single turbo et stroker kit 2,8l de la Nissan 200SX S15 hurle dans un épais nuage de fumée au milieu des cônes. Stupéfait devant les figures de Zack, il s'approche côté conducteur pour l'interviewer. Le simracer indique alors que : "c'est encore plus facile que sur le jeu Assetto Corsa car les sensations sont beaucoup plus riches. Ces dernières permettent de mieux ressentir les réactions de la voiture pour corriger les trajectoires".

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Concernant Zack O'Sullivan, il ne s'agit pas de n'importe quel joueur. L'homme a en effet décroché par le passé de nombreux titres sur Forza Motorsport avant de se concentrer sur les disciplines de drift offertes sur la simulation Assetto Corsa en installant des mods, des ajouts non officiels développés avec passion par la communauté gaming. Son véhicule fétiche pour ses glisses dans le monde virtuel : une Toyota Supra MK3.